Διάβημα Γεραπετρίτη στην Ουκρανία για το drone στη Λευκάδα

Την Κάγια Κάλας ενημέρωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ, σχετικά με drone που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλιείς.

Την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ, που αφορά στο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Εκεί είχε, επίσης, συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

