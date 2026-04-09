Reuters: Ο πόλεμος στο Ιράν διπλασιάζει στα 9 δισ. τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξορύξεις πετρελαίου

Τα έσοδα από τον φόρο επί της παραγωγής πετρελαίου και αερίου στη Ρωσία θα αυξηθούν τον Απρίλιο σε περίπου 700 δισ. ρούβλια (9 δισ. δολάρια).

Η Ρωσία πρόκειται να δει διπλασιασμένα τα έσοδα της από τη φορολόγηση της παραγωγής πετρελαίου, σύμφωνα με το Reuters, τα οποία θα ανέλθουν στα 9 δισ. δολάρια τον Απρίλιο. Τα αυξημένα κέρδη έρχονται ύστερα από την ενεργειακή κρίση που πυροδότησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος με τη σειρά του ενίσχυσε το εμπόριο της Ρωσίας σε ενέργεια.

Ο υπολογισμός του Reuters είναι από τις πρώτες απτές ενδείξεις που φανερώνουν απροσδόκητο κέρδος για τη Ρωσία, τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, από τον πόλεμο του Ιράν, ο οποίος, σύμφωνα με τους εμπόρους πετρελαίου, πυροδότησε την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση στη σύγχρονη ιστορία. Το μέγεθος του απροσδόκητου κέρδους για τη Ρωσία θα εξαρτηθεί σε τεράστιο βαθμό από το πόσο θα διαρκέσει η κρίση στο Ιράν.

Το Ιράν ουσιαστικά «σφράγισε» τα Στενά του Ορμούζ -δίοδο από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG- μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα τα futures του Brent να εκτοξευθούν πολύ πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα κύρια έσοδα της Ρωσίας από την τεράστια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της βασίζονται στην παραγωγή. Ο εξαγωγικός δασμός στο αργό πετρέλαιο έχει μηδενιστεί από τις αρχές του 2024 στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας φορολογικής μεταρρύθμισης του κλάδου.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, τα έσοδα από τον φόρο επί της παραγωγής πετρελαίου και αερίου στη Ρωσία θα αυξηθούν τον Απρίλιο σε περίπου 700 δισ. ρούβλια (9 δισ. δολάρια) από 327 δισ. ρούβλια τον Μάρτιο. Τα έσοδα είναι αυξημένα κατά περίπου 10% σε σχέση με τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Σημειώνεται πως στον ρωσικό προϋπολογισμό προβλέπονται έσοδα 7,9 τρισ. δολαρίων από τον φόρο εξόρυξης ορυκτών.

Υψηλή η ζήτηση για ρωσική ενέργεια

Η μέση τιμή του ρωσικού αργού πετρελαίου Ουραλίων, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου εκτινάχθηκε στα 77 δολάρια ανά βαρέλι τον Μάρτιο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας.

Αυτό το επίπεδο ήταν αυξημένο κατά 73% από τα 44,59 δολάρια ανά βαρέλι τον Φεβρουάριο και πάνω από το επίπεδο των 59 δολαρίων που είχε προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχει τεράστιος αριθμός αιτημάτων για ρωσική ενέργεια από μια σειρά διαφορετικών μερών εν μέσω μιας σοβαρής παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που κλονίζει τα θεμέλια των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, υπάρχουν όρια στα απροσδόκητα κέρδη για τη Ρωσία και οι οικονομολόγοι εντός της χώρας έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι το 2026 θα μπορούσε να είναι μια δύσκολη χρονιά.

Η Ρωσία παρουσίασε έλλειμμα προϋπολογισμού 4,58 τρισ. ρουβλιών, ή 1,9% του ΑΕΠ, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη.

Ταυτόχρονα, οι επιθέσεις της Ουκρανίας στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, με στόχο την παρακώλυση των οικονομικών της Μόσχας, έχουν επίσης συμβάλει στη μείωση των κερδών και απειλούν την παραγωγή πετρελαίου με περικοπές.