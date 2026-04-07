Κρεμλίνο: «Ο κόσμος κάνει ουρά για ενεργειακές προμήθειες από τη Ρωσία»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι υπάρχει τεράστιος αριθμός αιτημάτων για ενεργειακές προμήθειες από τη Ρωσία από μια σειρά από διαφορετικά μέρη εν μέσω μιας σοβαρής παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Η Ρωσία είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε εξαγωγές πετρελαίου μετά τη Σαουδική Αραβία και έχει τα μεγαλύτερα φυσικά αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε διακοπή των προμηθειών στους Ευρωπαίους πελάτες, οι οποίοι έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν θέλουν πλέον να αγοράζουν ρωσική ενέργεια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τώρα που ο κόσμος έχει πάρει μετά βεβαιότητος τον δρόμο μιας μάλλον σοβαρής οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, η οποία εντείνεται μέρα τη μέρα, η αγορά και οι συνθήκες της αγοράς στον τομέα της ενέργειας και των ενεργειακών πηγών έχουν αλλάξει τελείως», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αιτημάτων για την αγορά των ενεργειακών μας πόρων (...). Διαπραγματευόμαστε, διαπραγματευόμαστε κατά τρόπο που η κατάσταση αυτή ταιριάζει καλύτερα στα συμφέροντά μας», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου παρέπεμψε παράλληλα τις ερωτήσεις όσον αφορά την κατάσταση του τερματικού σταθμού πετρελαίου της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας (CPC) στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στον φορέα διαχείρισής του, αφού η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι έπληξε την εγκατάσταση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις στο συγκρότημα θαλάσσιας μεταφόρτωσης στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε σημείο πρόσδεσης για την CPC και πυρκαγιές σε τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαϊκών προϊόντων.

Ερωτηθείς για το ζήτημα αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) του Κιέβου έπληξαν υποδομή της CPC, πράγμα που, όπως είπε, έχουν ξανακάνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ