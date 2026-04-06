ΤτΕ: Καθαρό μέρισμα 0,638 ευρώ/μετοχή - Από 30 Απριλίου η πληρωμή

Τη διανομή μερίσματος 0,6720 ευρώ/μετοχή αποφάσισε, μεταξύ άλλων, σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος στην 93η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 0,6720 ανά μετοχή για τη χρήση 2025, επί του οποίου θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 (ιδίως το άρθρο 64 παρ. 1), όπως ισχύει. Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι διαμορφώνεται σε ποσό ευρώ 0,6384 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 23η Απριλίου 2026. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Ως ημερομηνία καταγραφής για τον προσδιορισμό των δικαιούχων μερίσματος (record date) ορίζεται η 24η Απριλίου 2026. Οι δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι:

α) οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ως δικαιούχοι των μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής, εφόσον οι μετοχές τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Ιδίου ή σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη,

β) οι βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, άρθρα 25 έως 36 ν. 4706/2020 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ταυτοποιούμενοι μέσω των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, όπως ισχύει, ως δικαιούχοι των μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής, εφόσον οι μετοχές τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας.

Συναφώς, υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4569/2018, όπως ισχύει, η εμπρόθεσμη ταυτοποίηση των μετόχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι υποχρεωτική για την καταβολή μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έως ότου λάβει χώρα η εν λόγω ταυτοποίηση, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις μη εμπροθέσμως ταυτοποιούμενες μετοχές, τηρείται από την ίδια και μπορεί να αναζητηθεί από τον μέτοχο υπό την προϋπόθεση της πλήρους ταυτοποίησής του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και υπό τον όρο ότι είναι όντως δικαιούχος της συγκεκριμένης αξίωσης.

Γνωστοποιείται ότι δυνάμει σχετικής σύμβασης, η ΕΛΚΑΤ ενεργεί ως πάροχος εκδότη.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 30ή Απριλίου 2026, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ιδίως το άρθρο 19 του ν. 4569/2018, όπως ισχύει), τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ιδίως τα άρθρα 5.1 παρ. 11 και 5.2) και στην Απόφαση 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. (άρθρο 4), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και τις σχετικές αποφάσεις του, ως εξής:

α) μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) που οι δικαιούχοι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του μερίσματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα πιστώσει στις 30 Απριλίου 2026 τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Συμμετεχόντων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους.

β) απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, στις εξής περιπτώσεις:

στους μη εμπροθέσμως ταυτοποιούμενους δικαιούχους, υπό την προϋπόθεση τόσο της ταυτοποίησης αυτών κατά τα ανωτέρω, όσο και της τήρησης των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

στους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι μετοχές τηρούνται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., μόνον κατόπιν της ολοκλήρωσης της νομιμοποίησης των κληρονόμων και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην περίπτωση όπου, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σημειώνεται ότι μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήξη του τρέχοντος έτους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την παραγραφή των μερισμάτων.