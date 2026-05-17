Σκυλακάκης: Η ΤΝ απειλεί την εργασία - Ώρα πολιτικής αφύπνισης για την Ελλάδα του 2030

Την ανάγκη η Ελλάδα να προετοιμαστεί άμεσα και στρατηγικά για τις κοσμογονικές αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική ανέδειξε στην τοποθέτησή του στο συνέδριο της παράταξης ο βουλευτής επικρατείας και πρώην υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης, προειδοποιώντας ότι η πολιτική και διεθνώς δεν έχει ακόμη αντιληφθεί το πραγματικό μέγεθος της επερχόμενης ανατροπής.

«Οι μεγάλοι της τεχνολογίας δεν φτιάχνουν απλώς αλγορίθμους. Φτιάχνουν τεχνητούς εγκεφάλους και τεχνητά σώματα, με στόχο να υποκαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη εργασία στις επόμενες δεκαετίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην παρέμβασή του επισήμανε ότι μέχρι το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάζει καθοριστικά κάθε πτυχή της οικονομίας και της κοινωνίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα τεράστιες ευκαιρίες αλλά και σοβαρούς κινδύνους:

* Μαζική αύξηση παραγωγικότητας και δημιουργίας νέου πλούτου• Δραματική αύξηση ανισοτήτων υπέρ του κεφαλαίου και εις βάρος της εργασίας• Πίεση στα επαγγέλματα γνώσης, όπως δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί και στελέχη επιχειρήσεων• Επιτάχυνση επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και ανασφάλεια για εκατομμύρια εργαζόμενους

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη πολιτικής προετοιμασίας της χώρας απέναντι στη νέα πραγματικότητα, με συγκεκριμένες προτάσεις:

* Ταχεία ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο Δημόσιο για μείωση γραφειοκρατίας και εξοικονόμηση πόρων ιδίως με χρήση της στις δημόσιες προμήθειες.

* Χρήση της AI για ενίσχυση του ανταγωνισμού και αντιμετώπιση μονοπωλιακών πρακτικών που τροφοδοτούν την ακρίβεια

* Στήριξη του εξωστρεφούς ιδιωτικού τομέα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, με ταυτόχρονη προστασία των εσωστρεφών κλάδων από τον κίνδυνο μαζικής κατάρρευσης εισοδημάτων.

* Έναρξη της δημόσιας συζήτησης για τη φορολόγηση του ακραίου πλούτου που θα παράγει η τεχνητή νοημοσύνη

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική επιλογή:

«Ή θα συνεχίσουμε με τη λογική του business as usual, πιστεύοντας ότι όλα θα πάνε καλά από μόνα τους, ή θα πρωταγωνιστήσουμε στην αφύπνιση της κοινωνίας για τις τεράστιες αλλαγές που έρχονται».

Και κατέληξε με το μήνυμα: «Αν όχι εμείς, ποιοι; Και αν όχι τώρα, πότε;»

