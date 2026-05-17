Διαδήλωση στα Χανιά και πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βάση στο Ακρωτήρι

Με κύριο σύνθημα να κλείσει η Αμερικανική Βάση της Σούδας και να μην υπάρχει εμπλοκή της Ελλάδας σε κανένα πόλεμο, πραγματοποιήθηκε σήμερα διαδήλωση στο κέντρο της πόλης των Χανίων και πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βάση στο Ακρωτήρι.

Η διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν φορείς σωματεία και πολίτες από όλη την Κρήτη ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι. Έξω από τη Δημοτική Αγορά Χανίων πραγματοποιήθηκαν ομιλίες ενώ αναρτήθηκε και ένα τεράστιο πανό στην πρόσοψη της αγοράς.

Ακολούθησε μεταφορά των πολιτών διαδηλωτών με λεωφορεία και μηχανοκίνητη πορεία, η οποία αρχικά ανεκόπη από τις αστυνομικές δυνάμεις σε απόσταση από την είσοδο της Βάσης. Eπιτροπή αποτελούμενη από τον βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη, τον πρόεδρο της Παγκρήτιας Επιτροπής κατά των Βάσεων, δικηγόρο Μανώλη Παπαδομανωλάκη και τον περιφερειακό σύμβουλο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης, Αλέκο Μαρινάκη, ήρθαν σε επικοινωνία με την διοίκηση των αστυνομικών δυνάμεων με αποτέλεσμα να τους επιτραπεί να φτάσουν στην είσοδο όπου και παρέδωσαν ψήφισμα σχετικό με το αίτημα να κλείσει η Αμερικανική Βάση.

Υπάλληλοι της βάσης απομάκρυναν τσιμεντένια οδοφράγματα και δόθηκε η δυνατότητα στους εκατοντάδες διαδηλωτές να προσεγγίσουν την είσοδο σε απόσταση όμως δεκάδων μέτρων.

Το σημερινό συλλαλητήριο και πορεία στη Βάση διοργάνωσε η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ