Τραμπ: Ο χρόνος τελειώνει για το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Axios σε τηλεφωνική συνομιλία ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν και προειδοποίησε ότι αν το ιρανικό καθεστώς δεν έρθει με μια καλύτερη πρόταση για συμφωνία, «θα δεχθούν πολύ πιο σφοδρά πλήγματα».

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ο Τραμπ θέλει μια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά η απόρριψη από το Ιράν πολλών από τις απαιτήσεις του και η άρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα έχουν επαναφέρει στο τραπέζι τη στρατιωτική επιλογή.

Ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων με την ανώτατη ομάδα εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να συζητήσει τις επιλογές στρατιωτικής δράσης, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στο Ιράν.

Ο Τραμπ συναντήθηκε το Σάββατο με μέλη της ομάδας εθνικής ασφάλειας στο γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια για να συζητήσουν το Ιράν, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν επισκέφθηκε την Τεχεράνη το Σάββατο και την Κυριακή για συνομιλίες με ανώτερους Ιρανούς ηγέτες σχετικά με τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Πακιστάν είναι ο επίσημος μεσολαβητής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος επίσης μεσολαβεί, μίλησε την Κυριακή με τον Πακιστανό ομόλογό του και με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως το Ιράν θέλει συμφωνία και είπε ότι αναμένει μια ενημερωμένη ιρανική πρόταση, την οποία ελπίζει ότι θα είναι καλύτερη από την τελευταία προσφορά που δόθηκε πριν από μερικές ημέρες.

Τι λέει ο ίδιος: «Θέλουμε να κάνουμε μια συμφωνία. Δεν είναι εκεί που θέλουμε να είναι. Θα πρέπει να φτάσουν εκεί αλλιώς θα πληγούν σοβαρά, και δεν το θέλουν αυτό», είπε ο Τραμπ.

Είπε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ πιο σκληρά από πριν» αν δεν καταθέσουν καλύτερη πρόταση. «Ο χρόνος τελειώνει. Πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα τους έχει μείνει τίποτα», τόνισε ο Τραμπ.

Στο ίδιο κλίμα ήταν και ανάρτησή του στο Truth Social, που επανέλαβε ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Τεχεράνη: «Για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει και καλύτερα να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ!», ανέφερε επαναλαμβάνοντας την απειλή του.

