Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΑΕ: Δεν σημειώθηκε διαρροή ραδιενέργειας από χτύπημα drone σε πυρηνικό σταθμό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΑΕ: Δεν σημειώθηκε διαρροή ραδιενέργειας από χτύπημα drone σε πυρηνικό σταθμό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά σε μία εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι πληροφορήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Barakah παραμένουν σε ομαλά επίπεδα και ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά από την επιδρομή ενός drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε μία εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια.

“Ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές των ΗΑΕ, καθώς είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί”, πρόσθεσε ο ΔΟΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τουρισμός: Last minute θα είναι η σεζόν του 2026

Η Ελλάδα ξανανοίγει τον φάκελο της γεωθερμίας - Οι περιοχές, τα εμπόδια και το στοίχημα των επενδύσεων

Πωλήσεις δανείων και ακινήτων άνω των 500 εκατ. δρομολογεί η Πειραιώς

tags:
ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
Πυρηνική ενέργεια
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider