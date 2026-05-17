ΗΑΕ: Δεν σημειώθηκε διαρροή ραδιενέργειας από χτύπημα drone σε πυρηνικό σταθμό

Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά σε μία εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι πληροφορήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Barakah παραμένουν σε ομαλά επίπεδα και ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά από την επιδρομή ενός drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε μία εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια.

“Ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές των ΗΑΕ, καθώς είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί”, πρόσθεσε ο ΔΟΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ