ΗΑΕ: Kαταγγέλλουν επικίνδυνη κλιμάκωση μετά το πλήγμα με drone σε πυρηνική εγκατάσταση

Το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν σήμερα το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ, στη δυτική πλευρά της χώρας, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση.

Το πλήγμα αυτό "συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση, μια απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας", δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι "καμιά απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ