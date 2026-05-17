Σπανάκης: Δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα και πολιτική αστάθεια

Ο ΥΦΥΠΕΣ απ' το συνέδριο της ΝΔ επεσήμανε ότι οι επόμενες εκλογές είναι εκλογές ευθύνης και προοπτικής.

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Ο κ. Σπανάκης χαρακτήρισε το Συνέδριο αφετηρία του προεκλογικού αγώνα, τονίζοντας ότι «δεν περισσεύει κανείς και δεν πρέπει να λείψει κανείς». Υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία απαντά στον λαϊκισμό, τη λάσπη και την τοξικότητα με σχέδιο, ευθύνη και προτάσεις για την πατρίδα και το μέλλον της Ελλάδας.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι επόμενες εκλογές είναι εκλογές ευθύνης και προοπτικής, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα και πολιτική αστάθεια». Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας και έχει δώσει ξανά στην Ελλάδα τη δυναμική που της αξίζει στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υφυπουργός Εσωτερικών έθεσε ως μεγάλο πολιτικό στόχο «την τρίτη τετραετία και τη μπλε δεκαετία 2020-2030», καλώντας στελέχη, μέλη και πολίτες σε συστράτευση για τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ