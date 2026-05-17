Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

Tesla: Αύξησε την τιμή του Model Y στις ΗΠΑ

Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν έδωσε κάποια αιτιολόγηση για την αύξηση τιμών.

Η Tesla αύξησε τις τιμές των αυτοκινήτων Model Y στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.Η εταιρεία αύξησε την τιμή του Model Y Premium με τετρακίνηση (all-wheel drive) και του Model Y Premium με κίνηση στους πίσω τροχούς (rear-wheel drive) κατά 1.000 δολάρια, στα 49.990 δολάρια και 45.990 δολάρια αντίστοιχα.


Η εταιρεία αύξησε επίσης την τιμή του Model Y Performance με τετρακίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στα 57.990 δολάρια, δηλαδή κατά 500 δολάρια υψηλότερα από πριν, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η εταιρεία αύξησε την τιμή του πιο ακριβού μοντέλου pickup Cybertruck στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 15.000 δολάρια, παρά τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις και τις ανακλήσεις.

Η Tesla δεν έδωσε κάποια αιτιολόγηση για την αύξηση τιμών.

Η τελευταία φορά που η εταιρεία αύξησε τις τιμές των αυτοκινήτων Model Y ήταν πριν από δύο χρόνια, το 2024, όταν ανέβασε τις τιμές όλων των Model Y κατά 1.000 δολάρια.

