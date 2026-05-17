ΑΠΘ: Ξεκίνησε το Aristotle Innovation Forum

Για τις δυνατότητες και τα όρια της ΤΝ μίλησαν προσωπικότητες διεθνούς κύρους στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Aristotle Innovation Forum.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) διευκολύνει τους επιστήμονες, επιταχύνοντας τις διαδικασίες, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα και φαντασία, επισήμαναν οι ομιλητές στην εναρκτήρια εκδήλωση του Aristotle Innovation Forum, που διοργανώνει το ΑΠΘ.

Στην εκδήλωση, η οποία είχε χαρακτήρα ανοιχτής συνεδρίασης της Συγκλήτου, ήταν ομιλητές τέσσερις προσωπικότητες διεθνούς κύρους, με καθοριστική συμβολή στην επιστήμη, την καινοτομία και τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας και τεχνολογίας: ο συνιδρυτής και πρόεδρος της Regeneron Pharmaceuticals Γιώργος Γιανκόπουλος, ο πρόεδρος των εταιριών Biogen, Exelixis, και Regulus Therapeutics, Στέλιος Παπαδόπουλος, ο πρώην πρόεδρος των National Institutes of Health των ΗΠΑ, ομότιμος καθηγητής στο πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς, Ελίας Ζερχούνι και ο καθηγητής Πολιτικής Υγείας στη London School of Economics and Political Science, Ηλίας Μόσιαλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να αγκαλιάσουμε την ΤΝ, ωστόσο πρέπει, παράλληλα να είμαστε ξεκάθαροι για το τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Όπως είπε, οι εξαιρετικές ανακαλύψεις στον τομέα των φαρμάκων δεν είναι προϊόν ΤΝ, η οποία, όμως, θα κάνει τη διαδικασία πιο αποδοτική.

«Τίποτα δεν θα αντικαταστήσει τον καινοτόμο με φαντασία επιστήμονα» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η ΤΝ μπορεί να κάνει πιο γρήγορα και αποδοτικά διαδικασίες όπως η περίληψη συμβολαίου.

Επισήμανε την ανάγκη να βάλουμε την ΤΝ στο οπλοστάσιο των ικανοτήτων μας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία των μοντέλων της ΤΝ εξαρτάται από την ποιότητα των στοιχείων που τους παρέχουμε και τα ηλεκτρονικά δεδομένα των ασθενών μπορεί να είναι ελλιπή και ψευδή.

Κάλεσε το ακροατήριο να κάνει ένα πείραμα: Να ζητήσει από το ChatGPT να κατονομάσει τους Έλληνες που διακρίνονται στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Μεταξύ των απαντήσεων που έδωσε σε κάποιους ήταν και ο κ. Ζεχρούνι, παρόλο που γεννήθηκε στην Αλγερία. Ο κ. Παπαδόπουλος παρομοίασε την ΤΝ , με ένα «έξυπνο παιδί γυμνασίου λίγο τεμπέλικο» και πρόσθεσε ότι «δεν είναι εγκυκλοπαίδεια».

Από την πλευρά του, ο κ. Γιανκόπουλος, επισήμανε πως η ΤΝ «μπορεί να βελτιώσει συγκεκριμένους τομείς όπως η αποδοτικότητα, η ανάλυση στοιχείων», αλλά όπου «χρειάζεται δημιουργικότητα και νέες πληροφορίες δεν θα είναι τόσο δυνατό, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα».

«Δεν μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο, δεν έχει πληροφορίες, δεν ξέρουμε τι τον προκαλεί, το AI εκπαιδεύεται σε αυτά που γνωρίζουμε εμείς», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, ανάδειξε τη σημασία της λογικής που δίδαξαν ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης. Πρέπει, τόνισε, να επικεντρωθούμε όχι στο πώς θα μάθουμε πληροφορίες, αλλά πώς θα σκεφτόμαστε για να βρούμε την αλήθεια, «να πάει η εκπαίδευση λίγο πίσω για να μας επιστρέψει να πάμε μπροστά».

Την ανάγκη τα πανεπιστήμια να παρέχουν μάθημα στους φοιτητές για τον τρόπο λειτουργίας και όχι απλά τη χρήση της ΤΝ, επισήμανε ο κ. Ζερχούνι, ο οποίος επισκέπτεται πανεπιστήμια για να ερευνήσει τις αλλαγές στην εκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα τη έρευνας, υπογράμμισε ότι για να είναι τα πανεπιστήμια ανταγωνιστικά, είναι αναγκαίο το οικοσύστημα να περιλαμβάνει και τον ιδιωτικό τομέα.

Στάθηκε στην ανάγκη να μπουν κανόνες, τονίζοντας ότι «κάθε τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό και για κακό» Πρόσθεσε, δε, ότι η κοινωνία που δεν θα εμπιστεύεται την ΤΝ θα μειονεκτεί.

Χαρακτήρισε την ΤΝ, τσουνάμι στο οποίο πρέπει να σερφάρουμε και τόνισε ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, προσεκτικοί και να μην αγνοήσουμε το κύμα.

Την άποψη ότι η ΤΝ έχει ήδη αντικαταστήσει τους γιατρούς ως πρώτο σημείο επαφής, σε χώρες της Αφρικής που είναι δύσκολη η πρόσβαση εξέφρασε ο κ. Μόσιαλος

Επιπλέον, εκτίμησε ότι η ΤΝ αυξάνει την παραπληροφόρηση και μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη δημοκρατία.

Για την έρευνα στη χώρα μας, σημείωσε ότι πρέπει να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα από το σύστημα υγείας, για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα στοιχεία αυτά, πρόσθεσε, θα μπορούσε να τα εκμεταλλευτούν η επιστημονική κοινότητα και ο ιδιωτικός τομέας για να κάνουν έρευνα μεγάλη κλίμακάς.

Όπως είπε, η ΤΝ θα μπορούσε να ελέγξει στοιχεία δημογραφικά, για την ανεργία, τη στέγαση τη μεταφορά κ.α. και να εντοπίσει ανθρώπους που έχουν αυξημένους παράγοντες ρίσκου (χοληστερίνη, κάπνισμα, προδιαβήτη).

Στον χαιρετισμό του ο πρύτανης Κυριάκος Αναστασιάδης ο οποίος είχε τον συντονισμό της συζήτησης, τόνισε ότι η βιοτεχνολογία, οι βιοεπιστήμες και η ΤΝ επηρεάζουν τις εξελίξεις και την ανθρώπινη ζωή και η έρευνα στα πανεπιστήμια δεν μπορεί να είναι απομονωμένη από την κοινωνία.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας συνεδρίασης ο κ. Αναστασιάδης βράβευσε τους ομιλητές.

Οι εργασίες του Aristotle Innovation Forum θα ολοκληρωθούν στις 23 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ