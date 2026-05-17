Τζιτζικώστας: Η μεγάλη μάχη τώρα είναι η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη

Η χώρα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών για τις μεταφορές, την ενέργεια, την άμυνα και την κοινωνική συνοχή, αναφέρει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι η ΝΔ είναι η διαχρονική δύναμη σταθερότητας, ευθύνης και ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας σε μια περίοδο διεθνών ανακατατάξεων και κοινωνικών πιέσεων. Όπως είπε, το συνέδριο δεν αποτελεί απλώς μια κομματική διαδικασία αλλά μια στιγμή ενότητας, ευθύνης και προοπτικής, σε μια εποχή κατά την οποία οι πολίτες αναζητούν ασφάλεια, σταθερότητα και καθαρή κατεύθυνση για το μέλλον.

Ο κ. Τζιτζικώστας συνέδεσε τη σημερινή πορεία της Νέας Δημοκρατίας με την ιστορική της διαδρομή από το 1974 μέχρι σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι η ίδρυσή της από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή αποτέλεσε μια «συνειδητή πράξη εθνικής ευθύνης» που έβαλε οριστικά την Ελλάδα στον δρόμο της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής πορείας και της πολιτικής σταθερότητας. Παράλληλα, έκανε αναφορά στους ιστορικούς ηγέτες της παράταξης, από τον Ευάγγελο Αβέρωφ και τον Γιώργο Ράλλη μέχρι τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, λέγοντας ότι όλες οι διαφορετικές πολιτικές περίοδοι ενώνονται από μια κοινή αρχή: «η Ελλάδα πρώτα».

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνώς. Όπως ανέφερε ο κ.Τζιτζικώστας, η Ευρώπη βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ζητήματα όπως η άμυνα, η ενεργειακή ασφάλεια, οι υποδομές, η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συνοχή επιστρέφουν στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Μιλώντας από την εμπειρία του στις Βρυξέλλες, σημείωσε ότι η Ευρώπη «θυμάται ξανά τι σημαίνει σύνορο, τι σημαίνει άμυνα και τι σημαίνει κοινές αξίες», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα σήμερα δεν βρίσκεται στο περιθώριο των εξελίξεων αλλά στο τραπέζι των αποφάσεων με ουσιαστικό ρόλο και αυξημένο κύρος.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία της χώρας από το 2019 μέχρι σήμερα, λέγοντας ότι η Ελλάδα έκανε «άλματα» σε όλα τα επίπεδα. Τόνισε ότι η χώρα απέκτησε ξανά αξιοπιστία στην Ευρώπη και στις διεθνείς αγορές, προσέλκυσε επενδύσεις, μείωσε σημαντικά την ανεργία και ενίσχυσε την αποτρεπτική της ισχύ με καλύτερα και πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Για αυτή την πορεία ο ίδιος, απέδωσε τα εύσημα προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι παρέλαβε μια χώρα τραυματισμένη από την κρίση και την οδήγησε ξανά σε τροχιά σταθερότητας, ανάπτυξης και διεθνούς αξιοπιστίας.

Παράλληλα όμως αναγνώρισε ότι η κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην ακρίβεια που -όπως είπε- πιέζει τα νοικοκυριά, στο στεγαστικό πρόβλημα «που δυσκολεύει κυρίως τους νέους ανθρώπους» αλλά και «στις περιφερειακές ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν». Όπως είπε, οι πολίτες δεν μετρούν την πρόοδο με αριθμούς και δείκτες αλλά με το αν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας, να νοικιάσουν ένα σπίτι, να δημιουργήσουν οικογένεια και να προσφέρουν καλύτερες προοπτικές στα παιδιά τους. Ο κ. Τζιτζικώστας έθεσε ως κεντρικό πολιτικό στόχο της επόμενης περιόδου τη «σύγκλιση» της Ελλάδας με την Ευρώπη. Μίλησε για σύγκλιση στα εισοδήματα, στις υποδομές, στην ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, στην υγεία, στην παιδεία και στις ευκαιρίες που πρέπει να έχουν οι νέοι ανεξαρτήτως περιοχής. Υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή παράταξη που συνδυάζει την ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα με τη δικαιοσύνη και την καινοτομία με τη στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην ελληνική περιφέρεια, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και ότι η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει κεντρική εθνική προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα χαρακτήρισε ως μεγάλη εθνική ευκαιρία την ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2027, λέγοντας ότι η χώρα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών για τις μεταφορές, την ενέργεια, την άμυνα και την κοινωνική συνοχή. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι οι επόμενες πολιτικές μάχες δεν θα είναι μόνο εκλογικές αλλά μάχες αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και εμπιστοσύνης απέναντι στον λαϊκισμό, την τοξικότητα και τις εύκολες υποσχέσεις χωρίς σχέδιο. Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν επιλέξει «τον δύσκολο δρόμο της ευθύνης», με στόχο να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα και να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ