Τουρισμός: Last minute θα είναι η σεζόν του 2026

Η Αθήνα επιστρέφει σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς κρατήσεων, με την αβεβαιότητα όμως να παραμένει. Οι επιδόσεις μέχρι τώρα και η στροφή στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την τρέχουσα σεζόν διαπνέει την τουριστική αγορά καθώς τα σημάδια κάμψης που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα δείχνουν να αντιστρέφονται. Ανεξάρτητα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις βέβαια, η διάρκεια των οποίων θα είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα, η τρέχουσα χρονιά θα βασιστεί στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Επιστρέφει σε παραδοσιακούς ρυθμούς κρατήσεων η Αθήνα

Τα πρώτα θετικά σημάδια έρχονται από την αγορά της Αθήνας, η οποία δείχνει να έχει κατακτήσει την σφραγίδα του προορισμού, παρότι υστερεί σε συγκεκριμένα σημεία συγκρινόμενη με βασικούς ανταγωνιστές της Μεσογείου όπως η Βαρκελώνη. Μετά από μια δυνατή εκκίνηση το πρώτο δίμηνο της χρονιάς, ο Μάρτιος του 2026, επηρεαζόμενος από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, εμφάνισε με πτώση 0,8%, ενώ ο Απρίλιος κατέγραψε μείωση 3,8%, παρά την αύξηση του ADR στα ξενοδοχεία όπως έδειξαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σχετικά με την ικανοποίηση των επισκεπτών της πρωτεύουσας αλλά και την εξέλιξη της κίνησης μέσα στα χρόνια, σε κοινή εκδήλωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) μέσα στην εβδομάδα.

Ωστόσο, όπως εξήγησαν οι επικεφαλής της ΕΞΑΑ και του ΔΑΑ τις πρώτες ημέρες του Μαΐου διαφαίνεται σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης για τον προορισμό.«Τον Μάιο μπαίνουμε ξανά σε πιο παραδοσιακούς ρυθμούς κρατήσεων, χωρίς όμως να έχουμε φτάσει ακόμη στα επίπεδα που περιμέναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΞΑΑΑ, Ευγένιος Βασιλικός.

Παράλληλα εξήγησε ότι η επίδραση της γεωπολιτικής συνθήκης στα ξενοδοχεία της Αθήνας ποικίλλει, ανάλογα με τις αγορές στις οποίες έκαστο έχει επενδύσει. Για παράδειγμα μονάδες που στηρίζονται περισσότερο στην αγορά του Ισραήλ αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιέσεις σε σχέση με εκείνες που στοχεύουν κυρίως στην αμερικανική αγορά.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, όπως επεσήμανε, ακόμα κι αν η κίνηση δεν επηρεαστεί, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι παρούσες καθώς ήδη το λειτουργικό κόστος των μονάδων έχει αυξηθεί, θέτοντας εν αμφιβόλω την κερδοφορία στο τέλος του έτους.

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από τα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς μετά την έντονα ανοδική πορεία όλων των προηγούμενων μηνών, ο Απρίλιος εμφάνισε οριακή αύξηση της επιβατικής κίνησης ως απότοκο της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 2,74 εκατ., παραμένοντας 1% υψηλότερος από τα επίπεδα του Απριλίου 2025. Μάλιστα για πρώτη φορά μετά από 51 συνεχόμενους μήνες η κίνηση εξωτερικού εμφάνισε αρνητικό πρόσημο και καταγράφηκε οριακά μειωμένη κατά 0,9% (σ.σ το τελευταίο αρνητικό πρόσημο που είχε καταγραφεί ήταν τον Δεκέμβριο του 2021 όπου η πανδημία είχε διακόψει τις μετακινήσεις). Οι πρώτες ενδείξεις είχαν καταγραφεί ήδη από τον Μάρτιο βέβαια, με τη διεθνή επιβατική κίνηση να εμφανίζει αύξηση μόλις 3,3% έναντι αύξησης 9,2% και 14,5% που είχε εμφανίσει τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, υποδεικνύοντας μια ακόμα χρονιά πολλά υποσχόμενη.

Το Πάσχα έσωσε τον Απρίλιο στα περιφερειακά αεροδρόμια

Φρένο λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή καταγράφηκε και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, παρά την ώθηση που έδωσε το Πάσχα. Για την ακρίβεια, τον προηγούμενο μήνα τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport διακίνησαν 1,8 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,2% (+56.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Ωστόσο ο μέσος συντελεστής πληρότητας μειώθηκε σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 (77,3% έναντι 79,4%) στα περισσότερα αεροδρόμια.

Η σύγκρουση φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά την κυκλοφορία κυρίως λόγω της ακύρωσης εμπορικών πτήσεων από και προς το Ισραήλ ειδικά το πρώτο δεκαπενθήμερο. Να θυμίσουμε ότι μόνο από τα μέσα του μήνα κι έπειτα με πρωτοστάτες τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες (EL AL, Israir) και μόνο στα αεροδρόμια Ρόδου και Θεσσαλονίκης καταγράφηκε επανεκκίνηση συγκεκριμένων πτήσεων.

Οι απώλειες από την εν λόγω συνθήκη έφτασαν τους 45.000 επιβάτες - η κίνηση μειώθηκε κατά -92,5%, με τα αεροδρόμια της Ρόδου και της Θεσσαλονίκης να επηρεάζονται εντονότερα λόγω της μείωσης και των πτήσεων με αερομεταφορείς της Μ. Ανατολής (-25.000/-91,8% και -18.000/-92,8%).

Αντιστάθμισμα προσέφερε η περίοδος του Πάσχα, που συνέπεσε με τις αρχές του μήνα και οδήγησε σε σημαντική αύξηση της κίνησης σε σχέση με πέρυσι σε συγκεκριμένους προορισμούς, όπως τα Χανιά που η επιβατική κίνηση εμφάνισε αύξηση +26,4%. Ανάκαμψη παρατηρήθηκε και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης, το οποίο επισκέφτηκαν 21.000 επιβάτες +16,4% σε σχέση με πέρυσι. Παρόλα αυτά βέβαια, μετά και περσινό πλήγμα της έντονης σεισμικής δραστηριότητας η επιβατική κίνηση παρέμεινε κάτω από τα επίπεδα του 2024.

Last minute οι κρατήσεις

Με τα παραπάνω δεδομένα αλλά και την σύγκρουση να μαίνεται χωρίς ορατό το χρονοδιάγραμμα της αποκλιμάκωσης και προκαλώντας τριγμούς στην ενέργεια και στον πληθωρισμό, οι παράγοντες του κλάδου παραμένουν φειδωλοί όσον αφορά τις προβλέψεις για την τρέχουσα χρονιά.

Με κάθε ευκαιρία δε τονίζουν ότι το φετινό στοίχημα θα κριθεί στις last minute κρατήσεις, οι οποίες εκτιμάται να ενισχυθούν αν υπάρξει αποκλιμάκωση σύντομα.

Κάτι αντίστοιχο είχε επισημάνει άλλωστε και η TUI, επισημαίνοντας ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ισπανία αναμένεται να ευνοηθούν ιδιαίτερα από τις κρατήσεις «της τελευταίας στιγμής», τις οποίες επιλέγουν φέτος οι τουρίστες στο περιβάλλον γενικότερης αβεβαιότητας. Από τους ταξιδιώτες που δηλώνουν ότι θα ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι, σχεδόν οι μισοί δεν έχουν ακόμη κάνει κράτηση, ανέφερε ο δημοφιλής tour operatror σε πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α' τριμήνου. Διευκρίνιζε δε, ότι η ζήτηση μετατοπίζεται προς την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων και των Καναρίων Νήσων, καθώς και προς την Ελλάδα, οι οποίες αναμένεται να είναι οι πιο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί αυτό το καλοκαίρι».

Σε περίπτωση μη αποκλιμάκωσης βέβαια, τα σενάρια δεν είναι αισιόδοξα, παρότι οι ταξιδιώτες τοποθετούν τις αποδράσεις στην πρώτη γραμμή των επιλογών τους.