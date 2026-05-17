Ν.Κορέα: Ζήτησε εξηγήσεις απ' το Ιράν για επίθεση κατά νοτιοκορεατικού πλοίου στο Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας Τσο Χιούν ζήτησε τη θέση του Ιράν για την πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε ένα νοτιοκορεατικό εμπορικό πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε μία τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα, με τον Ιρανό ομόλογό του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Ένας Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος είχε δηλώσει προηγούμενα ότι η πιθανότητα κάποιος άλλος πλην του Ιράν να είναι υπεύθυνος για την επίθεση είναι χαμηλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ