Ρωσία: Ένας Ινδός εργαζόμενος νεκρός από την επίθεση ουκρανικών drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Την απώλεια έκανε γνωστή η πρεσβεία της Ινδίας στη Μόσχα.

Ένας Ινδός εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από την επίθεση που έγινε σήμερα με ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην περιφέρεια της Μόσχας, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της στο Χ, η πρεσβεία της Ινδίας στη Μόσχα.

Αξιωματούχοι της πρεσβείας επισκέφτηκαν στην περιοχή της επίθεσης, συναντήθηκαν με τους τραυματίες στο νοσοκομείο και συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για την παροχή της απαραίτητης βοήθειας στους εργαζόμενους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ