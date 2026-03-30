Το Ντουμπάι ανακοίνωσε μέτρα 237 εκατ. ευρώ για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Από την 28η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο πόλεμος έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν σήμερα δέσμη μέτρων, συνολικού ύψους 237,6 εκατομμυρίων ευρώ, για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ο οποίος έχει επηρεάσει τις οικονομίες των κρατών του Κόλπου.

«Εγκρίναμε σήμερα μέτρα στήριξης, συνολικού ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου ντίρχαμ (237,6 εκατ. ευρώ)… με στόχο να βοηθήσουμε πολίτες, οικογένειες και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αυτές τις έκτακτες περιστάσεις», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Υπογραμμίζουν ότι «ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της κυβέρνησης αντικατοπτρίζει την ακλόνητη προσήλωση (των αρχών) του Ντουμπάι στους πολίτες και στους κατοίκους του».

Η σύρραξη έχει παραλύσει το Στενό του Χορμούζ, μια θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, εκτοξεύοντας τις τιμές των καυσίμων και προκαλώντας κλυδωνισμούς στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ