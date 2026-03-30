Σε υψηλό άνω του 1 έτους ο πληθωρισμός στη Γερμανία - Στο 2,8% τον Μάρτιο

Οι χρηματαγορές εκτιμούν πως θα υπάρξει μία πρώτη αύξηση των επιτοκίων ήδη από τη συνεδρίαση του Απριλίου ενώ προβλέπουν έως και τρεις κινήσεις σε ολόκληρο το έτος.

Απότομη επιτάχυνση παρουσίασε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Μάρτιο, μετά την αύξηση του κόστους ενέργειας από τον πόλεμο του Ιράν, με το Bloomberg να αναφέρει πως κερδίζουν έδαφος τα σενάρια που θέλουν την ΕΚΤ να προχωρά σε αύξηση των επιτοκίων της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Βloomberg, o ΔΤΚ ανέβασε στροφές κατά 2,8% σε ετήσια βάση -ταχύτερα από την άνοδο 2% τον Φεβρουάριο- που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

Το κόστος ενέργειας επιδόθηκε σε ράλι 7,2% -την πρώτη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2023- ενώ ο δομικός δείκτης που δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές από τα καύσιμα και τα τρόφιμα κινήθηκε στο +2,5%.

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή στην πέμπτη εβδομάδα της, η επίδραση του ακριβότερου πετρελαίου και φυσικού αερίου φαίνεται στις ευρωπαϊκές τιμές και στις προσδοκίες των καταναλωτών για το πού οδεύει ο πληθωρισμός.

Ενώ η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει δεσμευτεί να δράσει αποφασιστικά και γρήγορα εάν χρειαστεί, άλλοι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής, τονίζουν πως δεν θα βιαστούν να πάρουν αποφάσεις καθώς αξιολογούν τον πλήρη αντίκτυπο των συνεπειών.

Οι χρηματαγορές εκτιμούν πως θα υπάρξει μία πρώτη αύξηση των επιτοκίων ήδη από τη συνεδρίαση του Απριλίου ενώ προβλέπουν έως και τρεις κινήσεις σε ολόκληρο το έτος.

«Η άνοδος του πληθωρισμού τον Μάρτιο είναι μόνο η αρχή: το υψηλότερο κόστος ενέργειας θα διαπεράσει τις αλυσίδες εφοδιασμού τους επόμενους μήνες, εκτός αν ο πόλεμος τελειώσει γρήγορα», προειδοποίησε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, Γιόεργκ Κρέιμερ.

«Η ΕΚΤ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για αύξηση των επιτοκίων» πρόσθεσε.