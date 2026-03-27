Eurogroup: Κίνδυνος στασιμοπληθωριστικού σοκ από την κρίση στη Μέση Ανατολή - Πιο έτοιμη από το 2022 η Ευρώπη

Έναν μήνα μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις γίνονται ήδη αισθητές στην πραγματική οικονομία, δήλωσε ο Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου, κάνοντας λόγο για πληθωριστικές πιέσεις και σημαντικούς κινδύνους για την ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο στα λειτουργικά κόστη και τα νοικοκυριά στους λογαριασμούς ενέργειας. Σύμφωνα με τον Κ. Πιερρακάκη, η διάρκεια της κρίσης θα είναι καταλυτική, καθώς θα καθορίσει την έκταση των επιπτώσεων.

Πάντως, συνέχισε, η Ευρώπη είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σύγκριση με την ενεργειακή το 2022: έχει ενισχύσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία, έχει αναβαθμίσει τις ενεργειακές της υποδομές, έχει διαφοροποιήσει τις πηγές της και κυρίως έχει πλέον εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν οι δηλώσεις του Βάλντις Ντομπρόβσκις ο οποίος έκανε λόγο για μεγάλη αβεβαιότητα που «σκιάζει» τις προβλέψεις και απειλή για στασιμοπληθωριστικό σοκ. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε πως η συνολική διάρκεια, εύρος και ένταση της σύγκρουσης θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Εάν οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό είναι βραχυπρόθεσμες, ένα σενάριο εκτιμά ότι η ανάπτυξη του 2026 μπορεί να είναι 0,4% βραδυτερη σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβλεψεις της Κομισιόν, και ο πληθωρισμός 1% υψηλότερος. Εάν οι διαταραχές αποδειχθούν πιο σημαντικές και μεγαλύτερης διάρκειας, ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να είναι 0,6% χαμηλότερος και το 2026 και το 2027.

Σε σχέση με την «εργαλειοθήκη« για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που ζήτησαν από την Κομισιόν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ντομπρόβσκις είπε ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση που θα υπαγορεύει χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στο ηλεκτρικό ρεύμα και θα διασφαλίζει ότι ο ηλεκτρισμός φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα, θα καταρτίσει νομική πρόταση ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα των υποδομών δικτύου και να μπορέσουν τα κράτη μέλη να μειώσουν τις χρεώσεις δικτύου για τις βιομηχανίες που είναι εντάσεως ενέργειας. Επίσης οι προτάσεις της Κομισιόν θα προβλέπουν τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εκπομπών αερίων: Σε σχέση με την τιμολόγηση του άνθρακα, προετοιμάζει ορισμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης των δεικτών αναφοράς για τις δωρεάν κατανομές και της ενίσχυσης της ισχύος του αποθεματικού σταθερότητας της αγοράς, ώστε να μειωθεί η μεταβλητότητα των τιμών. Αυτό θα ακολουθηθεί από μια ευρύτερη αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS).

Η Κομισιόν είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να καταρτιστούν πολιτικές που θα περιορίζουν τον αντίκτυπο της ενεργειακής κρίσης, σημείωσε ο Ντομπρόβσκις.

Ο Ντομπρόβσκις προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι πολιτικές μπορεί να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις και σημείωσε ότι υπάρχει περιορισμένο περιθώριο ελιγμών, δεδομένων και των παρελθοντικών σοκ και των πρόσθετων αναγκών για αμυντικές δαπάνες.

Οι διαταραχές στην αγορά ενέργειας έχουν ενισχυθεί, είπε ο επικεφαλής του ESM Πιερ Γκραμένια, σημειώνοντας ότι οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αναμένεται να μείνουν σε υψηλά επίπεδα για όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αγορές αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός έως τα τέλη του έτους, ωστόσο αναμένεται να επιστρέψει κοντά στο επίπεδο στόχο του 2% το επόμενο έτος.

Σε ερώτηση για το τι επίπτωση θα έχουν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, ο Ντομπρόβσκις τόνισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει την απαιτούμενη στήριξη την Ουκρανία, ενώ «συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ για τις στρατιωτικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το τρέχον έτος και το επόμενο. Εκκρεμεί να ξεκλειδώσουμε ένα στοιχείο που είναι οι τροποποιήσεις στο χρηματοοικονομικό πλαίσιο ώστε να μπορέσει η Κομισιόν να δανειστεί από τις αγορές».

