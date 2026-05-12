Οptima Bank: Νέο ρεκόρ καθαρών κερδών το α΄ τρίμηνο - Στα 47,5 εκατ. με αύξηση 22%

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή, με αύξηση 27% των εκταμιεύσεων στο 1ο τρίμηνο, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα δανείων να ανέρχονται σε €5,5 δισ., αυξημένα 38%.

Ισχυρή κερδοφορία και υψηλή αποδοτικότητα ανακοίνωσε η Optima Bank το 1ο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της δυναμικής αναπτυξιακής της πορείας.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε νέο ρεκόρ καθαρών κερδών, μετά από φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €47,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 22% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η επίδοση αυτή αντανακλά τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής της τράπεζας, οδηγώντας την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 25%, η οποία παραμένει με διαφορά η υψηλότερη στην ελληνική αγορά αλλά και από τις υψηλότερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή, με αύξηση 27% των εκταμιεύσεων στο 1ο τρίμηνο του 2026, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα δανείων να ανέρχονται σε €5,5 δισ., αυξημένα κατά 38% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης της τράπεζας.

Όσο αφορά, τα δανειακά υπόλοιπα αυτά αυξήθηκαν κατά €1,5 δισ., +38% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €5,5 δισ. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου διατηρείται υψηλή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνεται στο 1,31% και δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 0,43%.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά €1,6 δισ. (+34%) σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €6,4 δισ. H τράπεζα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 85%, δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 144,7% και δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) 119,2%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 14,27%, με τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 να διαμορφώνεται σε 11,76%.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση στα €62 εκατ. λόγω 38% υψηλότερων δανειακών υπολοίπων και ανθεκτικών δανειακών περιθωρίων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 3,23%, έναντι 3,17% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 κυρίως λόγω του οριακά υψηλότερου βασικού επιτοκίου και των spreads.

Σε ετήσια βάση, το καθαρό επιτόκιο (NIM) μειώθηκε από το 3,53% που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2025 λόγω της πτώσης του EURIBOR.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 56% σε ετήσια βάση στα €19 εκατ., λόγω της αύξησης των δανειακών εργασιών και της αύξησης των προμηθειών διαχείρισης κεφαλαίων και επενδυτικής τραπεζικής.

Διανομή μερίσματος

Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων της Optima bank, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €0,23 ανά μετοχή, αυξημένου κατά 21% σε σχέση με το μέρισμα της προηγούμενης χρήσης.

Δήλωση του Διευθύνοντα Συμβούλου, Δημήτρη Κυπαρίσση

«Το πρώτο τρίμηνο του 2026 σηματοδότησε ένα δυναμικό ξεκίνημα του έτους για την Optima bank, με την απόδοσή μας να επιβεβαιώνει να επιβεβαιώνει στην πράξη τη δύναμη του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη διατηρήσιμη δυναμική των εσόδων, την πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους και τη συνεχιζόμενη ισχυρή επέκταση του ισολογισμού.

Συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε με συνέπεια τις βασικές μας δραστηριότητες. Ο όγκος των δανείων αυξήθηκε περαιτέρω, υποστηριζόμενος από τη σταθερά ισχυρή ζήτηση εταιρικών πελατών υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας, ενώ οι εισροές καταθέσεων παρέμειναν ανθεκτικές και συνέχισαν να στηρίζουν τη χρηματοδοτική μας βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν, επωφελούμενα από τα αυξημένα υπόλοιπα δανείων και το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, ενώ τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διατήρησαν τη θετική τους δυναμική. Παράλληλα, διατηρήσαμε αυστηρό έλεγχο των λειτουργικών μας εξόδων, επιτυγχάνοντας θετική λειτουργική μόχλευση και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας μεταξύ των πιο

αποτελεσματικών τραπεζών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Η ποιότητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή κατά το πρώτο τρίμηνο, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα και το κόστος κινδύνου να παραμένει συγκρατημένο. Η κεφαλαιακή επάρκεια και η ρευστότητά μας συνεχίζουν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρέχοντας στην Τράπεζα ισχύ και ευελιξία για τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα συνετό προφίλ κινδύνου και ισχυρά περιθώρια ασφαλείας έναντι ενδεχόμενης μακροοικονομικής αστάθειας. Τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) ήταν ιδιαίτερα θετικά, οδηγώντας σε χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σχέση με το παρελθόν και αντανακλώντας την

εμπιστοσύνη της εποπτικής αρχής στο προφίλ και τη στρατηγική της Τράπεζας.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Optima bank ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Euroxx Securities. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί την πρώτη εξαγορά στην ιστορία της Τράπεζας και αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις χρηματιστηριακές και επενδυτικές της δραστηριότητες. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται έως το τέλος του έτους και εκτιμάται ότι θα έχει άμεση θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS).

Κοιτάζοντας μπροστά, και αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις στο διεθνές περιβάλλον καθώς και τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, παραμένουμε αισιόδοξοι για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και τα ισχυρά θεμέλια που έχουν οικοδομηθεί κατά την περίοδο μετά την κρίση. Η Τράπεζα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη των πελατών της και στην επιλεκτική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της, με βάση τη διεξοδική αξιολόγηση του κινδύνου. Το δυναμικό ξεκίνημα του έτους ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η Optima bank βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να συνεχίσει να προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη και ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους της».