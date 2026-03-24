Γάλλος ΥΠΟΙΚ: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί «ένα νέο πετρελαϊκό σοκ»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί «ένα νέο πετρελαϊκό σοκ» που κινδυνεύει να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη της Γαλλίας, δήλωσε σήμερα στην Εθνοσυνέλευση ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

«Είναι ένα πετρελαϊκό σοκ. Έχουμε βιώσει περίπου δέκα από αυτά τα τελευταία 50 χρόνια», δήλωσε ο υπουργός.

«Η υπόθεση μιας προσωρινής κρίσης, της οποίας οι οικονομικές συνέπειες θα εξαφανιστούν με το τέλος των βομβαρδισμών, δυστυχώς δεν ισχύει πλέον», τόνισε ο Λεσκίρ στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

«Με την κρίση, ποσοστό 15 έως 20% του πετρελαίου και το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν φτάνουν πλέον στις αγορές», σημείωσε ο υπουργός. «Αυτό σημαίνει 11 εκατομμύρια λιγότερα βαρέλια την ημέρα για την παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε.

«Αυτή η κατάσταση αποτελεί ένα νέο πετρελαϊκό σοκ. Και αν αυτό το ενεργειακό σοκ επιμείνει πέρα από μερικές εβδομάδες, η κρίση θα μπορούσε να εξαπλωθεί ευρύτερα σε όλη την οικονομία και τελικά να αποκτήσει πιο συστημικό χαρακτήρα», προειδοποίησε ο Λεσκίρ.

«Παρακολουθούμε την ευρύτερη διάχυση του σοκ στην οικονομία, η οποία προφανώς θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση του πολέμου», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «μια μόνιμη αύξηση 10 δολαρίων ανά βαρέλι αντιπροσωπεύει λιγότερη ανάπτυξη κατά περίπου 0,1% και αύξηση του πληθωρισμού κατά 0,3%» για τη Γαλλία. «Ένα βαρέλι που πιθανότατα θα παραμείνει στα 100 δολάρια, που αντιστοιχεί σε ένα σοκ 35 δολαρίων σε σύγκριση με το σενάριο πριν από την κρίση, θα οδηγούσε σε αρνητικό αντίκτυπο από 0,3% έως 0,4% στην ανάπτυξη και κατά μία ποσοστιαία μονάδα στον πληθωρισμό», εξήγησε.

Ο Λεσκίρ επικαλέστηκε προβλέψεις του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (INSEE) της Γαλλίας, σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική ανάπτυξη της χώρας αναμένεται να επιβραδυνθεί φέτος στο 0,2% τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο τρίμηνο.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα αναθεώρησης του κρατικού προϋπολογισμού, ο υπουργός απάντησε ότι αναμένει μια συνεδρίαση «επιτροπής συναγερμού» που έχει προγραμματιστεί για τις 21 Απριλίου. «Σε αυτό το στάδιο, είναι προφανώς πολύ νωρίς», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ