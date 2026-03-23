Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: Έλλειμμα τον Ιανουάριο - Άλμα 58,4% για τουριστικές εισπράξεις

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη αυτή των εξαγωγών σε απόλυτους όρους σύμφωνα με την ΤτΕ

Έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2026 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όπως τονίζει η Τράπεζα της Ελλάδας. Παράλληλα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη αυτή των εξαγωγών σε απόλυτους όρους σύμφωνα με την ΤτΕ. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,6% (5,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 7,5% (3,6% σε σταθερές τιμές).

Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση 4,5% (6,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,0% (5,7% σε σταθερές τιμές). Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε.

Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 33,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 58,4%. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, αντανακλώντας σχεδόν εξ ολοκλήρου τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων συρρικνώθηκε έναντι του Ιανουαρίου του 2025, ως αποτέλεσμα της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιανουάριο του 2026, το ισοζύγιο κεφαλαίων σημείωσε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2025, και διαμορφώθηκε σε 156,2 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την καταγραφή καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιανουάριο του 2026, το πλεόνασμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ και μετατράπηκε σε έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιανουάριο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 496,4 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν ροές ύψους 2,2 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένης της αύξησης της συμμετοχής της UniCredit S.p.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank A.E.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά τη μείωση κατά 985,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό από την άνοδο κατά 312,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην άνοδο κατά 4,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 1,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων κατοίκων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της ανόδου κατά 613 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 357,0 εκατ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 155,2 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως τη μείωση κατά 3,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη μείωση κατά 432,0 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε κάποιο βαθμό από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 357,0 εκατ. ευρώ).

Στο τέλος Ιανουαρίου του 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 22,5 δισεκ. ευρώ, έναντι 15,3 δισεκ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου του 2025.