«Δικαστική εμπλοκή» στο «ιατρικό ΣΔΙΤ» των 435 εκατ. στη Θεσσαλονίκη (Θεαγένειο)

Προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ έχει καταθέσει η κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ. Ο «αποκλεισμός» της, ο ανταγωνισμός με τους ισχυρούς. Ποιο είναι το project.

Προσφυγή στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) έχει καταθέσει από τον Φεβρουάριο η κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ (στα 435 εκατ. με ΦΠΑ). Όπως είχαμε αναφέρει πρόσφατα, στη διαδικασία συνέχιζαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor – Metlen, ΑΒΑΞ.

Υπενθυμίζεται, όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr, ότι αρχικό ενδιαφέρον είχαν δείξει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΑΒΑΞ, το σχήμα Aktor (ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις) - Metlen (ΜΕΤΚΑ), ενώ στον διαγωνισμό προσφορά δόθηκε και από σχήμα της ΕΚΤΕΡ αλλά και από τον ξένο «παίκτη» Plenary Europe. Ωστόσο, η προσφορά της ΕΚΤΕΡ απορρίφθηκε, η δε Plenary αποσύρθηκε από τη συνέχιση της διαδικασίας.

Πλην όμως, η ΕΚΤΕΡ κατέθεσε προσφυγή εντός 10ημέρου, όπως προβλέπει ο νόμος, καθώς θεωρούσε ότι με την απόφαση αυτή μειώνεται ο ανταγωνισμός, ενώ ήδη έχει περάσει πάνω από ένας μήνας οπότε λογικά εντός Απριλίου θα «βγει» ο χρησμός της ΕΑΔΗΣΥ για την πορεία του διαγωνισμού αλλά και για το πόσοι και ποιοι τελικώς θα πάνε στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Προφανώς, υπάρχει πάντα και η επιλογή της προσφυγής στο ΣτΕ, δίχως να έχει προκύψει προς το παρόν κάποια τέτοια πρόθεση από πλευράς της κατασκευαστικής που αναμένει την απόφαση της Αρχής.

Να αναφέρουμε ότι σχήμα της ΕΚΤΕΡ έχει οριστεί ανάδοχος - επενδυτής από αρχές του 2024 στη ΣΔΙΤ για την κατασκευή και διαχείριση 5 Αστυνομικών Μεγάρων ανά την χώρα σύμβαση που ακόμη δεν έχει υπογραφεί αν και αναμένονταν για το 2025, αλλά θα συμβεί εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, άρα, υπάρχει εμπειρία και συμμετοχή σε κτηριακά ΣΔΙΤ, όπως και σε εγκαταστάσεις νοσοκομειακών υποδομών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

Σε σχέση με το Θεαγένειο, η συνολική διάρκεια της Σύμβασης θα ανέρχεται σε 30 έτη (τα 5 η κατασκευή) από τη θέση αυτής σε ισχύ, ενώ η εκτιμώμενη αξία της εκτιμάται σε 350,55 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» και, όπως έχει αναφέρει το insider.gr, θα πρόκειται για την πρώτη μεγάλη δομή υγείας στην χώρα που θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για την έναρξη της κατασκευής του μεγαλύτερου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην Ελλάδα, του νέου Θεαγενείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Ποιο είναι το έργο, ποιος είναι ο σκοπός του

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση νοσοκομείου δυναμικότητας 425 κλινών, το οποίο θα αποτελείται ενδεικτικά από:

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 10 κλινών

Μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών

Μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για χειρουργικά περιστατικά και χημειοθεραπείες

Μονάδα εξυπηρέτησης ασθενών με ψυχολογική υποστήριξη και μονάδα πόνου

Τμήμα εξωτερικών ιατρείων και περιορισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών

Εργαστηριακό-Διαγνωστικό Τομέα σε «in vitro» και «in vivo» υπηρεσίες όπως ακτινοδιαγνωστικό, πυρηνική ιατρική, ενδοσκοπήσεις και «in vitro» εργαστήρια με μοριακό τομέα

Ακτινοθεραπευτικό τμήμα και τμήμα θεραπειών ραδιοϊσοτόπων

Χώροι πλυντηρίων για τον καθαρισμό των ιματισμών, μαγειρείο και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η συντήρηση του νέου αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Η υλοποίηση του νέου έργου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης το οποίο:

α) θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας,

β) θα βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των περιστατικών υγείας των ασθενών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας,

γ) θα προσφέρει βέλτιστες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό του νοσοκομείου (ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό) δίνοντάς του τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών,

δ) θα επιλύσει προβλήματα που εντοπίζονται στο υφιστάμενο νοσοκομείο «Θεαγένειο», όπως ανεπάρκεια επιφάνειας χώρων για τις τρέχουσες ανάγκες του νοσοκομείου καθώς και έλλειψη χώρων στάθμευσης.