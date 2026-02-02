ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR - METLEN, ΑΒΑΞ στη «μάχη» για το «ιατρικό ΣΔΙΤ» 435 εκατ. στη Θεσσαλονίκη

Σε επόμενο στάδιο περνάει, πλέον, ο διαγωνισμός. Εκτός συνέχειας της διαδικασίας ΕΚΤΕΡ και ξένος όμιλος. Ποιο είναι το έργο, ποια είναι η σημασία του.

Σε επόμενο στάδιο περνάει, πλέον, ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ (στα 435 εκατ. με ΦΠΑ) με παρουσία των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR – Metlen, ΑΒΑΞ.

Υπενθυμίζεται, όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr, ότι αρχικό ενδιαφέρον είχαν δείξει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΑΒΑΞ, το σχήμα AKTOR (ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις) – METLEN (ΜΕΤΚΑ), ενώ στον διαγωνισμό προσφορά δόθηκε και από σχήμα της ΕΚΤΕΡ αλλά και από τον ξένο «παίκτη» Plenary Europe.

Σύμφωνα, όμως, με σχετική απόφαση που αναρτήθηκε την Παρασκευή στη «Διαύγεια», (έγκριση του πρακτικού της Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού – Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση»), στην φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου προχωρούν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, AKTOR – METLEN καθώς η προσφορά της ΕΚΤΕΡ απορρίφθηκε, η δε Plenary αποσύρθηκε από τη συνέχιση της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, προχωρούν τα 4 ισχυρά σχήματα του τομέα των υποδομών είτε αυτόνομα είτε σε κοινοπραξία.

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης θα ανέρχεται σε 30 έτη (τα 5 η κατασκευή) από τη θέση αυτής σε ισχύ, ενώ η εκτιμώμενη αξία της εκτιμάται σε 350,55 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» και, όπως έχει αναφέρει το insider.gr, θα πρόκειται για την πρώτη μεγάλη δομή υγείας στην χώρα που θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για την έναρξη της κατασκευής του μεγαλύτερου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην Ελλάδα, του νέου Θεαγενείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Ποιο είναι το έργο, ποιος είναι ο σκοπός του

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση νοσοκομείου δυναμικότητας 425 κλινών, το οποίο θα αποτελείται ενδεικτικά από:

• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 10 κλινών

• Μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών

• Μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για χειρουργικά περιστατικά και χημειοθεραπείες

• Μονάδα εξυπηρέτησης ασθενών με ψυχολογική υποστήριξη και μονάδα πόνου

• Τμήμα εξωτερικών ιατρείων και περιορισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών

• Εργαστηριακό-Διαγνωστικό Τομέα σε «in vitro» και «in vivo» υπηρεσίες όπως ακτινοδιαγνωστικό, πυρηνική ιατρική, ενδοσκοπήσεις και «in vitro» εργαστήρια με μοριακό τομέα

• Ακτινοθεραπευτικό τμήμα και τμήμα θεραπειών ραδιοϊσοτόπων

• Χώροι πλυντηρίων για τον καθαρισμό των ιματισμών, μαγειρείο και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η συντήρηση του νέου αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.

Η υλοποίηση του νέου έργου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης το οποίο: α) θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, β) θα βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των περιστατικών υγείας των ασθενών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, γ) θα προσφέρει βέλτιστες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό του νοσοκομείου (ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό) δίνοντάς του τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, δ) θα επιλύσει προβλήματα που εντοπίζονται στο υφιστάμενο νοσοκομείο «Θεαγένειο», όπως ανεπάρκεια επιφάνειας χώρων για τις τρέχουσες ανάγκες του νοσοκομείου καθώς και έλλειψη χώρων στάθμευσης.