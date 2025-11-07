Έρχονται υπογραφές με σχήμα της ΕΚΤΕΡ για τις 5 ΣΔΙΤ Αστυνομικές Διευθύνσεις

Πώς «ανοίγει ο δρόμος» για την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών πέντε Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια», μέσω ΣΔΙΤ» αξίας 56,8 εκατ. ευρώ. Ανάδοχος το σχήμα ΕΚΤΕΡ-ΕΡΕΤΒΟ-ΤΕΝΑ.

Χτες, το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ), αφού έλαβε υπόψη του την από 06-11-2025 έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την από 05-11-2025 έγγραφη εισήγηση της Γενική Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας Οριστικοποίησης Σύμβασης Σύμπραξης, την ανάδειξη της «ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. -ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» ως Αναδόχου του έργου, αλλά και την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», για την αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των συμβατικών εγγράφων. Όπως πρόσφατα ανέφερε η διοίκηση της ΕΚΤΕΡ, αναμένονταν η αποστολή της σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με την υπογραφή της σύμβασης να οριοθετείται για το τέλος 2025 – αρχές 2026.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχαμε αναφέρει, ένας διαγωνισμός ΣΔΙΤ που εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στο 2025 είναι αυτός για τα Αστυνομικά Μέγαρα σε πέντε πόλεις της χώρας. Το εν λόγω σχήμα ΕΚΤΕΡ – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕΝΑ είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος από τις αρχές του 2024, όπως είχε αποκαλύψει τότε το insider.gr.

Στην αρχική φάση (εκδήλωση ενδιαφέροντος) είχαν δώσει το παρών και οι ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ, INTRAKAT (με το τότε σχήμα), ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΑΤΕΣΕ και ΤΕΚΑΛ, αλλά μόνο η κοινοπραξία υπό την ΤΕΚΑΛ έδωσε προσφορά.

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και λειτουργία των κατωτέρω πέντε Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια και ειδικότερα των Πατρών (Αχαΐας), Καρδίτσας, Βέροιας (Ημαθίας), Λευκάδας, Αλεξανδρούπολης (Έβρου). Στα εν λόγω κτίρια, συνολικού εμβαδού 26.998 τ.μ., κατασκευάζονται χώροι γραφείων και επιπλέον χώροι με ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργία τους, όπως χώροι αποθηκών πειστηρίων, αποθήκες όπλων, χώροι προσωρινής κράτησης, κρατητηρίων και σκοπευτήριο. Προβλέψεις υπάρχουν, επίσης, για χώρους κυλικείου, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει περίοδο 30 ετών, εκ των οποίων τα δύο έτη αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα επόμενα 28 έτη, την περίοδο λειτουργίας.