Ο Τραμπ έδωσε στην ΕΕ προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου για εμπορική συμφωνία

Προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικυρώσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων εάν αυτό δε συμβεί.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι έθεσε τη νέα προθεσμία έπειτα από επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Συμφώνησα να της δώσω προθεσμία έως τα 250ά γενέθλια της χώρας μας, δυστυχώς όμως οι δασμοί θα αυξηθούν αμέσως μετά σε πολύ υψηλότερα επίπεδα», αναφέρει σε ανάρτησή του.

Από τη μεριά της η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «και οι δύο πλευρές παραμένουν πλήρως προσηλωμένες στην εφαρμογή της συμφωνίας». «Σημειώνεται καλή πρόοδος προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ.

I had a very good call with @POTUS.



We discussed the situation in the Middle East and our close coordination with regional partners.



We are united that Iran must never posses a nuclear weapon. Recent events have clearly shown that the risks to regional stability and global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2026

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από την αποτυχία της ΕΕ να οριστικοποιήσει την πολυαναμενόμενη εμπορική συμφωνία κατά τη διάρκεια συνομιλιών αυτή την εβδομάδα, παρά την προηγούμενη απειλή του Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 25% από 15%. Ο πρόεδρος έχει κατηγορήσει το μπλοκ ότι δεν κινείται αρκετά γρήγορα για την εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2025.

«Περίμενα υπομονετικά την ΕΕ να εκπληρώσει τη δική της πλευρά της Ιστορικής Εμπορικής Συμφωνίας», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Στο πλαίσιο του εμπορικού συμφώνου ΗΠΑ-ΕΕ, το μπλοκ συμφώνησε να εξαλείψει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα με αντάλλαγμα ανώτατο όριο δασμών 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα.