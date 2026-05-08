Δ. Τσιτσιράγκος: Οι εργαζόμενοι της Alpha Bank στήριξαν έξι κοινωφελείς οργανισμούς

Έξι κοινωφελείς οργανισμοί από όλη τη χώρα έλαβαν χρηματική ενίσχυση από την Alpha Bank μέσω του Match for Good, μιας πρωτοβουλίας όπου οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορους θεματικούς πυλώνες, μέσα από τους οποίους αναδείχθηκαν τελικά βασικές προτεραιότητες η παιδική προστασία, η υγεία και το περιβάλλον, ενώ η τράπεζα διπλασιάζει κάθε ποσό που συγκεντρώνεται. Με βάση τις επιλογές αυτές, υποστηρίχθηκαν οικονομικά έξι κοινωφελείς οργανισμοί από όλη τη χώρα: η Πρωτοβουλία για το Παιδί, το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών - Κάπα3, η Νοσηλεία, το Save Your Hood, το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, και το Eco Museum Zagori.

Δημήτρης Τσιτσιράγκος: «Η πρόοδος είναι συλλογική ευθύνη»

Οι δωρεές δόθηκαν σε εκπροσώπους των οργανισμών σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας με οικοδεσπότες τον πρόεδρο του ΔΣ της Alpha Bank, Δημήτρη Τσιτσιράγκο και την Chief Human Resources Officer, Φραγκίσκη Μελίσσα. Τα δύο ανώτατα στελέχη της τράπεζας είχαν ουσιαστικές συζητήσεις με τους οργανισμούς για το έργο τους, αλλά και τη βοήθεια που παρείχαν μέσω των δωρεών οι εργαζόμενοι της τράπεζας.

Ο κ. Τσιτσιράγκος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τόνισε ότι η πρωτοβουλία Match for Good κάνει πράξη τη δέσμευση της Alpha Bank να στηρίζει με συνέπεια οργανισμούς που δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. «Η πρωτοβουλία αυτή οδήγησε σε μια δωρεά που είναι αποτέλεσμα της ενεργής συμμετοχής των εργαζομένων και της απόφασης της Alpha Bank να διπλασιάζει κάθε προσφορά τους. Έτσι, η ατομική συμβολή μετατρέπεται σε συλλογική δύναμη με απτό αποτέλεσμα», είπε ο κ. Τσιτσιράγκος.

Από τη μεριά της, η κυρία Φραγκίσκη Μελίσσα, γενική διευθύντρια-Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, υπογράμμισε ότι η αυτή πρωτοβουλία εκφράζει στην πράξη τη νέα κουλτούρα της τράπεζας: «Στη δράση αυτή οι εργαζόμενοί μας δεν είναι απλοί συμμετέχοντες, αλλά επιλέγουν, συμβάλλουν και γίνονται οι ίδιοι φορείς της αλλαγής που θέλουμε να βλέπουμε γύρω μας. Το Match for Good δεν είναι απλώς μια δράση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο προσφέρουμε και εξελισσόμαστε».