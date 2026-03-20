Έβδομο «ψαλίδι« στα επιτόκια στη Ρωσία - Στο 15%

«Η οικονομία πλησιάζει μια πορεία ισορροπημένης ανάπτυξης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ρωσική κεντρική τράπεζα.

Για έβδομη συνεχόμενη φορά, μείωσε τα επιτόκιά της η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας στο 15% από 15,5% επιδιώκοντας να στηρίξει την αποδυναμωμένη οικονομία παρά τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έδωσαν το πράσινο φως σε περικοπή κατά 50 μονάδες βάσης την Παρασκευή, κάτι που ανέμενε η πλειοψηφία των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Μόνο ένας στους εννέα προέβλεψε μικρότερη μείωση, 25 μονάδων βάσης.

Η ρωσική οικονομία βρίσκεται υπό πίεση, λόγω του υψηλού κόστους δανεισμού, των σαρωτικών κυρώσεων και του αντίκτυπου του πολέμου στην Ουκρανία, που διανύει το πέμπτο έτος του. Σε συνδυασμό με την πρόσφατη διόρθωση του ρουβλιού μετά από μια περίοδο σχετικής ισχύος, οι αξιωματούχοι είναι αντιμέτωποι με ένα περίπλοκο περιβάλλον, καθώς ένα σοκ στις τιμές του πετρελαίου από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να αλλάξει τον προϋπολογισμό της Μόσχας, θέτοντας επίσης νέους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Ενώ η αύξηση των τιμών «επιβραδύνθηκε σημαντικά» τον περασμένο μήνα, καθώς οι επιπτώσεις των έκτακτων διεθνών παραγόντων εξασθένησαν, η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι οι φιλο-πληθωριστικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι παρόντες και τόνισε πώς η αβεβαιότητα σχετικά με τις εξωγενείς συνθήκες περιβάλλον είχε αυξηθεί.

«Οι βασικοί πληθωριστικοί κίνδυνοι συνδέονται με την επιδείνωση των παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών και τις αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές εν μέσω έντονων γεωπολιτικών εντάσεων» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσε ενώ βαρίδι αποτελεί η απόκλιση της ρωσικής οικονομίας από την ισορροπημένη πορεία ανάπτυξης και οι υψηλές προσδοκίες για πληθωρισμό.

Η ρωσική κεντρική τράπεζα προβλέπει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα χαμηλώσει στροφές στο 4,5-5,5% φέτος, δεδομένης της στάσης της νομισματικής πολιτικής της. Ωστόσο, προβλέπει επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας φέτος, με υποχώρηση της καταναλωτικής ζήτησης.