Τα 10 μέτρα του ΔΟΕ για εξοικονόμηση ενέργειας - Από τηλεργασία μέχρι μαγειρική

Οι συστάσεις σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε στη δίνη μιας νέας ενεργειακής κρίσης.

Mία σειρά από μέτρα που εκτείνονται από τις μεταφορές, τα αεροπορικά ταξίδια, μέχρι το μαγείρεμα και τη βιομηχανία προτείνει σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ - ΙΕΑ) εν μέσω πιέσεων των τιμών στα καύσιμα. Οι προτάσεις γίνονται με στόχο να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές από τις διαταραχές στην αγορά πετρελαίου που προκύπτουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το σχετικό report, οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου, ενώ η ευρεία υιοθέτηση των 10 μέτρων, όπου είναι δυνατόν, θα ενίσχυε τον παγκόσμιο αντίκτυπό τους και θα βοηθούσε στην άμβλυνση του σοκ. «Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί μια σημαντική ενεργειακή κρίση, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης αναστάτωσης του εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου» τόνισε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπαϊρόλ.

«Ελλείψει μιας γρήγορης επίλυσης, οι επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και τις οικονομίες αναμένεται να γίνουν όλο και πιο σοβαρές. Η σημερινή έκθεση παρέχει ένα μενού άμεσων και συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να ληφθούν από την πλευρά της ζήτησης από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να προστατεύσουν τους καταναλωτές από τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης» πρόσθεσε.

«Βασίζεται στις δεκαετίες εμπειρίας του ΔΟΕ σε αυτόν τον τομέα και επισημαίνει μέτρα που έχουν αποδειχθεί ότι λειτουργούν στην πράξη σε διαφορετικά πλαίσια. Πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο για κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, τόσο στις προηγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, σε αυτές τις δύσκολες εποχές να τα υιοθετήσουν στα πλαίσια του εφικτού» συμπλήρωσε.

Τα 10 μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας