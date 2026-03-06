Καύσιμα: Πιέσεις στις τιμές της βενζίνης και πετρελαίου - Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν άνοδο και οι αρχές εντείνουν τους ελέγχους για να αποτρέψουν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Ανοδική τροχιά καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά, καθώς η διεθνής ένταση και η άνοδος του πετρελαίου -στα 91,48 δολάρια το βαρέλι το Brent την Παρασκευή το απόγευμα- περνούν σταδιακά στην αντλία.

Παρότι οι αυξήσεις μέχρι στιγμής είναι περιορισμένες, οι διεθνείς εξελίξεις ενισχύουν τις πιέσεις για περαιτέρω ανατιμήσεις, με τους αναλυτές να μην αποκλείουν διατήρηση των τιμών του Brent σε υψηλά επίπεδα όσο η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει έντονη. Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στην αγορά καυσίμων, ενώ η κυβέρνηση δηλώνει ότι διαθέτει τα εργαλεία και τον δημοσιονομικό χώρο για παρεμβάσεις εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να στηριχθεί η κοινωνία. Σε αυτό το περιβάλλον, οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ πρατηρίων και να παραμένουν σε εγρήγορση απέναντι σε πιθανές αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,788 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,751 ευρώ πριν από μία εβδομάδα. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται στα 1,657 ευρώ το λίτρο από 1,565 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 1,283 ευρώ το λίτρο από 1,179 ευρώ πριν από επτά ημέρες.

Η αύξηση την τελευταία εβδομάδα διαμορφώνεται περίπου στα 3,7 λεπτά το λίτρο για τη βενζίνη, 9,2 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10,4 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Οι μεταβολές αυτές αντανακλούν όχι μόνο την πρώτη προσαρμογή της αγοράς στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά και το κλίμα αυξημένης αβεβαιότητας που δημιουργεί η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Η γεωπολιτική αστάθεια ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά αργού, είτε μέσω διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές είτε μέσω περιορισμών στην παραγωγή ή στις εξαγωγές από την ευρύτερη περιοχή.

Στην πράξη, η μετακύλιση των αυξήσεων από τις διεθνείς τιμές και τα διυλιστήρια στις αντλίες πραγματοποιείται συνήθως με μικρή χρονική υστέρηση, γεγονός που σημαίνει ότι η αγορά καυσίμων ενδέχεται να συνεχίσει να προσαρμόζεται τις επόμενες ημέρες εφόσον η ένταση στην περιοχή παραμείνει υψηλή.

Το Brent και οι διεθνείς προβλέψεις

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, η οποία έχει κινηθεί ανοδικά τις τελευταίες ημέρες , αντανακλώντας κυρίως τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

Οι διεθνείς προβλέψεις μεγάλων επενδυτικών οίκων δείχνουν πάντως σημαντική μεταβλητότητα. Η Goldman Sachs, σε επικαιροποιημένη εκτίμηση στις αρχές Μαρτίου, αύξησε την πρόβλεψή της για τη μέση τιμή του Brent στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 περίπου στα 76 δολάρια το βαρέλι, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενες διαταραχές στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσαν ακόμη και να ωθήσουν προσωρινά τις τιμές κοντά στα 100 δολάρια.

Από την άλλη πλευρά, η J.P. Morgan εκτιμά ότι σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα το Brent θα μπορούσε να κινηθεί χαμηλότερα, γύρω στα 60 δολάρια κατά μέσο όρο μέσα στο 2026, λόγω πιθανής υπερπροσφοράς πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά.

Παράλληλα, αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι όσο η γεωπολιτική ένταση παραμένει υψηλή, οι τιμές μπορεί να διατηρηθούν στη ζώνη των 80–90 δολαρίων, με τον κίνδυνο μεγαλύτερης ανόδου να συνδέεται κυρίως με πιθανή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα ή στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή.

Πώς φτάνουν οι διεθνείς αυξήσεις καυσίμων στην ελληνική αγορά

Η επίδραση των διεθνών τιμών στην ελληνική αγορά δεν είναι άμεση, αλλά σταδιακή. Από τη στιγμή που ανεβαίνει η τιμή του αργού πετρελαίου, χρειάζεται συνήθως διάστημα μερικών ημερών για να φανεί η επίπτωση στις τιμές των διυλιστηρίων και στη συνέχεια στην αντλία. Αυτό συμβαίνει επειδή τα πρατήρια προμηθεύονται καύσιμα που έχουν αγοραστεί σε προηγούμενες τιμές και οι νέες διεθνείς αυξήσεις περνούν σταδιακά στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει πολιτικές παρεμβάσεις και τοποθετήσεις για την πορεία των τιμών. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε από το βήμα της Βουλής ότι τυχόν αυξήσεις στα καύσιμα θα πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην αγορά καυσίμων και να προστατευθούν τα νοικοκυριά εφόσον οι διεθνείς πιέσεις ενταθούν.

Διπλή πίεση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Ανοδική τροχιά καταγράφει και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, με το βασικό benchmark TTF να κινείται την Παρασκευή 6 Μαρτίου στην περιοχή των 60-65 €/MWh, μετά τις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων ημερών και το ράλι τιμών που προκάλεσε η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή.

Για την Ελλάδα, η τιμή αυτή μεταφράζεται σε κόστος προμήθειας περίπου 60-65 €/MWh, ενώ στα τιμολόγια των νοικοκυριών η λιανική τιμή διαμορφώνεται περίπου 0,08-0,09 €/kWh, ανάλογα με τον πάροχο.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η πίεση στις τιμές ενέργειας δεν περιορίζεται μόνο στο πετρέλαιο, αλλά επεκτείνεται και στο φυσικό αέριο, αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πάνω από 700 έλεγχοι στην αγορά καυσίμων

Η έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές και οι πιέσεις που εμφανίζονται στην αντλία έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές, καθώς βασικός στόχος είναι να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και να προστατευθούν οι καταναλωτές από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους στην αγορά καυσίμων προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών, από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα, ενώ οι αυτοψίες συνεχίζονται τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις τιμών κυρίως σε ορισμένα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος, ενώ σε περιπτώσεις παραβάσεων έχουν επιβληθεί τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις τιμές που συναντούν στα πρατήρια. Οι ειδικοί της αγοράς επισημαίνουν ότι οι αυξήσεις που οφείλονται στις διεθνείς τιμές συνήθως περνούν σταδιακά στην αντλία και όχι απότομα μέσα σε μία ημέρα. Για τον λόγο αυτό, σημαντικές διαφορές τιμών μεταξύ πρατηρίων της ίδιας περιοχής ή ξαφνικές αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται από τις διεθνείς εξελίξεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.

Οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ πρατηρίων της περιοχής τους και να αναζητούν πρατήρια με τιμές κοντά στον μέσο όρο της αγοράς. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται υπερβολικές αποκλίσεις ή ύποπτες ανατιμήσεις, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διενεργούν ελέγχους για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.