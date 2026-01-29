Στην Φρανκφούρτη ο Κυρ. Πιερρακάκης για συναντήσεις με Λαγκάρντ και Νάγκελ

Επίσης, θα έχει, τέλος, συνάντηση με τον Stephan Leithner, Διευθύνοντα Σύμβουλο του χρηματοπιστωτικού Ομίλου Deutsche Börse.

Στην Φρανκφούρτη μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης για να συναντηθεί με τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Deutsche Bundesbank.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup θα έχει συνάντηση εργασίας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν ζητήματα νομισματικής πολιτικής, θέματα που άπτονται της ψηφιακής οικονομίας και του ψηφιακού ευρώ, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η κατάσταση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς οικονομίας, καθώς και ο διεθνής ρόλος του ενιαίου νομίσματος.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα έχει γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, Χοακίμ Νάγκελ. Στη συνάντηση θα εξεταστούν η οικονομική και νομισματική κατάσταση στην Γερμανία και στην Ευρωζώνη και ζητήματα ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης.

Κατά την παραμονή του στην Φρανκφούρτη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup θα έχει, τέλος, συνάντηση με τον Stephan Leithner, Διευθύνοντα Σύμβουλο του χρηματοπιστωτικού Ομίλου Deutsche Börse. Θα συζητηθούν ζητήματα επενδύσεων και ψηφιακής οικονομίας, καθώς και η εμβάθυνση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών.

