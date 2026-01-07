Τιμολόγια ρεύματος: «Παράθυρο» για οριζόντια μείωση φέτος - Υποχώρηση των ρευματοκλοπών

Εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ στη ΡΑΑΕΥ για «κούρεμα» του κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να προπληρωθούν «χαμένες» κιλοβατώρες. Μείωση 9% το 2024 των ρευματοκλοπών.

Τον δρόμο για οριζόντιο «κούρεμα» φέτος των λογαριασμών ρεύματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ανοίγει εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ προς τη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ). Η εισήγηση αφορά τους λεγόμενους συντελεστές απωλειών δικτύου για το 2026, με τον Διαχειριστή να προτείνει τη μείωσή τους, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr.

Αφετηρία για την προτεινόμενη μείωση αποτελεί η κάμψη των ρευματοκλοπών. Με βάση τον ΔΕΔΔΗΕ, οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που «κλάπηκαν» το 2024 -δηλαδή που καταναλώθηκαν χωρίς να πληρωθούν- σημείωσαν ελάττωση κατά 9% σε ετήσια βάση. Επομένως, ο Διαχειριστής υποστηρίζει πως θα πρέπει να ελαττωθούν και οι έναντι επιβαρύνσεις των συνεπών καταναλωτών, για τις αντίστοιχες φετινές ποσότητες.

Στην πραγματικότητα, νοικοκυριά και επιχειρήσεις πληρώνουν έναντι κάθε μήνα για το σύνολο των κιλοβατώρων που «χάνονται» στο δίκτυο διανομής – δηλαδή για ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκαν (και επομένως πρέπει να πληρωθούν), χωρίς όμως να έχουν χρεωθεί σε κάποιο συγκεκριμένο «παραλήπτη». Εκτός από τις ποσότητες που «κλέβονται» (μη τεχνικές απώλειες), υπάρχουν και οι κιλοβατώρες που «χάνονται» για τεχνικούς λόγους (τεχνικές απώλειες).

Ο ρόλος των συντελεστών

Επίσης, μέσω των συντελεστών ουσιαστικά οι καταναλωτές προπληρώνουν για ένα μέρος των συνολικών απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πορεία (τουλάχιστον ένα χρόνο αργότερα από τη λήξη κάθε έτους) ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει τις πραγματικές ποσότητες που «χάθηκαν», και προχωρά στην οριστική εκκαθάριση. Επομένως, χρεώνει κάθε προμηθευτή τα υπόλοιπα ποσά που πρέπει να πληρωθούν, και αυτός τα ανακτά από τους πελάτες του.

Όσον αφορά τις προπληρωμές, το «καπέλο» με το οποίο γίνονται αυτές είναι διαφορετικό για τη μέση και τη χαμηλή τάση και προκύπτει από τον αντίστοιχο συντελεστή – ο οποίος εγκρίνεται από τη ΡΑΑΕΥ, έπειτα από εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως είναι φυσικό, η εισήγηση αποτελεί εκτίμηση για το επίπεδο των απωλειών στο έτος που ξεκινά και βασίζεται στην εξέλιξή τους πριν από δύο χρόνια. Έτσι, η πρόταση του Διαχειριστή για το 2026 βασίζεται σε μελέτη του με βάση τα δεδομένα του 2024, τα οποία δείχνουν υποχώρηση των απωλειών.



Αυτή τη στιγμή ισχύουν οι συντελεστές που ενέκρινε η ΡΑΑΕΥ τον Μάρτιο του 2025. Αντίθετα από ό,τι τώρα, η τότε εισήγηση του Διαχειριστή (που πήρε το «πράσινο φως» από τη Ρυθμιστική Αρχή) προέβλεπε αύξησή τους. Κι αυτό γιατί τα δεδομένα του 2023, στα οποία είχε βασιστεί η αντίστοιχη μελέτη, έδειχναν αυξητική τάση των απωλειών.

Όφελος για όλα τα τιμολόγια

Ως αποτέλεσμα, ο συντελεστής απωλειών για τη χαμηλή τάση, που εφαρμόζεται τώρα, είναι 1,1619. Κατά συνέπεια, για κάθε 100 κιλοβατώρες που προμηθεύουν οι πάροχοι τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις, εκείνοι χρεώνονται για 116,19 kWh.

Αν και οι πάροχοι μπορούν τυπικά να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος, στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του (αν όχι όλο) το μετακυλίουν στους πελάτες τους. Αντίστοιχα, ο τρέχων συντελεστής απωλειών για τη μέση τάση είναι 1,0459. Επομένως, για μια μεγαλύτερη εταιρεία που είναι πελάτης του, ένας πάροχος επιβαρύνεται με 104,59 κιλοβατώρες, για κάθε 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα χαμηλότερα επίπεδα στα οποία εισηγείται ο ΔΕΔΔΗΕ να αναθεωρηθούν οι συντελεστές. Ωστόσο, τα παραπάνω δείχνουν γιατί τυχόν ελάττωσή τους θα σημαίνει υποχώρηση των λογαριασμών ρεύματος, αφού οι προμηθευτές θα πληρώνουν πλέον για μικρότερες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, από αυτές που πραγματικά χρησιμοποίησαν οι πελάτες τους.

Επομένως, χάρις στο μικρότερο κόστος, οι προμηθευτές θα μπορούν να προσφέρουν πιο οικονομικές χρεώσεις. Επίσης, τα παραπάνω δείχνουν πως οι αποκλιμακώσεις θα αφορούν τα τιμολόγια ρεύματος όλων των «χρωμάτων».

Σε διαβούλευση

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση των ρευματοκλοπών είχε ξεκινήσει από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας έκτοτε ανοδική τάση. Οι πρώτες ενδείξεις ανάσχεσης είχαν καταγραφεί μέσα στο 2025, όπως είχε επισημάνει η τότε πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα, και παρά το γεγονός ότι και τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν μείωση των ρευματοκλοπών και το 2025, το πρόβλημα παραμένει σημαντικό. Είναι ενδεικτικό ότι το κόστος για τους συνεπείς καταναλωτές εκτιμάται σε 450 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 60 ευρώ ετησίως για τον λογαριασμό κάθε πολίτη και επιχείρησης.

Όσον αφορά τους νέους συντελεστές απωλειών, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Insider.gr, η Ρυθμιστική Αρχή «βλέπει» καταρχήν θετικά την προοπτική να περάσει στους λογαριασμούς των καταναλωτών το όφελος από τα αποτελέσματα των ρευματοκλοπών. Ωστόσο, πριν λάβει τις οριστικές αποφάσεις της, θα προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση για την εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ.

Έντονες ενστάσεις προμηθευτών

Από την άλλη πλευρά, προμηθευτές δηλώνουν από έντονα επιφυλακτικοί έως αρνητικοί στο ενδεχόμενο μείωσης των συντελεστών. Σημειώνουν ότι η τάση αποκλιμάκωσης των απωλειών είναι πολύ πρόσφατη, ξεκινώντας από μόλις το 2024, με συνέπεια να είναι εξαιρετικά επισφαλές οι προπληρωμές για φέτος να βασιστούν στην υπόθεση ότι αυτή η τάση συνεχίζεται.

Επισημαίνουν ότι αν αυτή η υπόθεση δεν επιβεβαιωθεί, τότε με τους τρέχοντες λογαριασμούς ηλεκτρισμού θα καλυφθεί πλέον ένα μικρότερο μέρος από το κόστος των απωλειών. Επομένως, όταν θα γίνει ο «τελικός λογαριασμός» (τουλάχιστον ένα χρόνο αργότερα) θα είναι μεγαλύτερη η οικονομική «τρύπα» που θα πρέπει να καλύψουν οι πάροχοι, μετακυλίοντας τα αντίστοιχα ποσά στους πελάτες τους.

Υπενθυμίζουν ως ακραίο παράδειγμα το 1ο εξάμηνο του 2022. Κι αυτό γιατί όταν έγινε η τελική εκκαθάριση, οι προμηθευτές βρέθηκαν να χρωστούν δυσθεώρητα ποσά για τις απώλειες, αφού με τους συντελεστές είχε προπληρωθεί ένα μικρό μέρος τους. Απόδειξη το γεγονός ότι συνολικά ο κλάδος της προμήθειας χρειάστηκε να πληρώσει επιπλέον 164 εκατ. ευρώ για το επίμαχο 6μηνο.