Τραμπ: «Μπορεί να απολύσω τον Πάουελ» - «Τον Ιανουάριο η επιλογή προέδρου της Fed»

Δεν βιάζεται να προχωρήσει σε κάποια ανακοίνωση για τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αν και έχει προτιμώμενο υποψήφιο για να αναλάβει τη θέση, ενώ παράλληλα σκέφτεται ακόμα την πιθανότητα να απολύσει τον νυν επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, τονίζει το Bloomberg.

«Το κάνω ακόμα, δεν έχει αλλάξει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε αν έχει έναν αγαπημένο υποψήφιο. «Θα τον ανακοινώσω την κατάλληλη στιγμή. Υπάρχει άφθονος χρόνος».

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιος είναι ο κορυφαίος υποψήφιος για την προεδρία και πρόσθεσε ότι η ανακοίνωση θα γίνει «κάποια στιγμή τον Ιανουάριο».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Πάουελ «θα έπρεπε να παραιτηθεί» και ότι θα «ευχαριστούσε πολύ να τον απολύσει». Ο πρόεδρος έφτασε κοντά στο να επιδιώξει την αποπομπή του Πάουελ τον Ιούλιο, αλλά έκανε πίσω μετά από μια αρνητική αντίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Ίσως να το κάνω ακόμα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ θεωρείται ως ο επικρατέστερος για την προεδρία της Fed, αν και ο Τραμπ έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς. Άλλοι φιναλίστ στη διαδικασία περιλαμβάνουν τους νυν διοικητές της Fed, Christopher Waller και Michelle Bowman, καθώς και τον Rick Rieder της BlackRock.

Ο Τραμπ έχει κάνει πολλά αινιγματικά - και μερικές φορές αντιφατικά - σχόλια σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον νέο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας. Νωρίτερα τον Δεκέμβριο δήλωσε ότι είχε περιορίσει την ομάδα των υποψηφίων σε έναν, αλλά στη συνέχεια ανέφερε ότι εξετάζει πολλούς υποψηφίους, επαινώντας πολλά από τα ονόματα που συνάντησε.

Ο Τραμπ ασκεί εδώ και καιρό κριτική στον Πάουελ, τον οποίο επέλεξε για να ηγηθεί της κεντρικής τράπεζας κατά την πρώτη του θητεία. Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θέλει ο επόμενος πρόεδρος να μειώσει πιο επιθετικά τα επιτόκια, καθώς ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να ρίξει το κόστος των στεγαστικών δανείων.

Η κεντρική τράπεζα έχει μειώσει τα επιτόκια σε καθεμία από τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις της, ωστόσο οι αξιωματούχοι της Fed άφησαν να εννοηθεί τον Δεκέμβριο ότι είναι πιθανό να μειώσουν τα επιτόκια μόνο μία φορά το 2026.

Ο Πάουελ δεν έχει δηλώσει εάν θα αποχωρήσει όταν λήξει η θητεία του ως πρόεδρος. Εάν παραμείνει, ο Πάουελ θα αρνηθεί στον Τραμπ τη δυνατότητα να διορίσει ένα άλλο νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed.