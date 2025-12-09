Πληθωρισμός: Ταχύτερη άνοδος 2,4% τον Νοέμβριο - Αύξηση 13% στο κρέας και 8,6% στα ενοίκια

Άνοδος 2,8% στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών. Αυξήσεις - φωτιά σε καφέ, σοκολάτα, κρέας. Συνολικά ο δείκτης ειδών διατροφής αυξήθηκε κατά 2,7%. Την άνοδο «συγκράτησαν» μειώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου (-12,4) αλλά και του ελαιόλαδου (-36.6%).

Επιτάχυνε την πορεία του ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο με τον δείκτη να αυξάνεται κατά 2,4% σε ετήσια βάση, ανατρέποντας σε ένα βαθμό την προσωρινή «ανάπαυλα» του προηγούμενου διμήνου.

Την άνοδο «συγκράτησαν» οι μειώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου (κατά -12,4) αλλά και του ελαιόλαδου (κατά -36,6%), αλλά οι τιμές ρεύματος άρχισαν να αυξάνονται και πάλι (4,5%), ενώ πολλά τρόφιμα καταγράφουν ανατιμήσεις με τις τιμές των κρεάτων να αυξάνονται τον Νοέμβριο κατά 13%.

Συνολικά ο δείκτης ειδών διατροφής αυξήθηκε κατά 2,7%. Ο καφές ανατιμήθηκε κατά 20,7%, οι σοκολάτες κατά 22,9%, τα φρούτα κατά 9%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά κατά 4,4% και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής κατά 6,9%. Πτώση κατά 5,9% κατεγράφη στην τιμή των λαχανικών.

Επίσης, είχε άνοδο κατά 3,7% ο δείκτης της ομάδας στέγασης, με τις τιμές των ενοικίων κατοικιών να αυξάνονται κατά 8,6%. Κατά 7,1% αυξήθηκε ο δείκτης επισκευής και συντήρησης κατοικίας.

Στις υπηρεσίες, το πακέτο διακοπών αυξήθηκε κατά 6,3%, οι τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία καφενεία κατά 7,7% και η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο κατά 4,2%.

Άνοδος 2,8% στον εναρμονισμένο δείκτη

Η νέα άνοδος του εγχώριου δείκτη τιμών ήταν αναμενόμενη, με βάση τα πρώτα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Eurostat για τον μήνα Νοέμβριο. Τα τελικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον εναρμονισμένο δείκτη να καταγράφουν άνοδο 2,8% τον Νοέμβριο (από 2,9% που ήταν η αρχική πρόβλεψη), σημειώνοντας και πάλι μεγάλο άλμα σε σχέση με την προηγούμενη κύμανση (είχε καταγράψει άνοδο 1,6% τον Οκτώβριο).

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο ο εγχώριος πληθωρισμός είχε αυξηθεί κατά 2% σε ετήσια βάση και τον Σεπτέμβριο κατά 1,9%, όταν τον Αύγουστο είχε σημειώσει άνοδο 2,9%. Στην προηγούμενη επιβράδυνση σημαντικό ρόλο είχε η μείωση των τιμών ρεύματος αλλά και άλλων δεικτών ενέργειας, καθώς και η σημαντική πτώση της τιμής του ελαιόλαδου.

Ο προϋπολογισμός του 2026, του οποίου η συζήτηση στη Βουλή ξεκινά την Παρασκευή (για να ψηφιστεί στις 16/12), βασίζεται σε άνοδο τιμών κατά 2,6% φέτος και κατά 2,2% το 2026.

Τα στοιχεία

Αναλυτικά, η αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά 2,4% τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2024, προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

• 2,7% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες-καρυκεύματα.

• 1,7% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

• 1,3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 3,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

• 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

• 0,6% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 0,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, πετρέλαιο κίνησης, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη).

• 0,5% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

• 0,7% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, πολιτιστικές δραστηριότητες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 7,4% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω α ύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Κυριότερες μεταβολές τιμών από τη σύγκριση δεικτών Νοεμβρίου 2025 με Νοέμβριο 2024 και επιπτώσεις τους στον Γενικό ΔΤΚ

Ο μηνιαίος δείκτης και τα μισθώματα

Ο Γενικός Δείκτης σε μηνιαία βάση σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024 με το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2022 - Νοεμβρίου 2023.

Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του Δείκτη η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει πως το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2025 διαμορφώθηκε σε 1,8% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.