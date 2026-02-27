ΚΕΠΕ: Ευνοϊκές οι προσδοκίες για την ελληνική οικονομία

Τον Οκτώβριο του 2025 κατέγραψε νέο ανώτατο επίπεδο για το σύνολο της περιόδου εξέτασης, επιβεβαιώνοντας τη συνολικά ανοδική τάση που παρατηρείται.

Ενδιάμεση μεταβλητότητα παρουσίασε ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ) του ΚΕΠΕ για την περίοδο Αυγούστου 2025-Οκτωβρίου 2025.

Ως αποτέλεσμα, η πορεία του ΣΔΠ φαίνεται να σηματοδοτεί ευνοϊκές προσδοκίες και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για επερχόμενη βελτίωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τους γεωπολιτικούς κινδύνους που επιμένουν.

Σε κάθε περίπτωση, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.