Κώτσηρας: Η ιδιωτική ασφάλιση μειώνει την αβεβαιότητα, προστατεύει τα νοικοκυριά και ενισχύει τα δημόσια έσοδα

Στη συνεργασία του κράτους και της ασφαλιστικής αγοράς για την παροχή της μέγιστης δυνατής προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων και στις φορολογικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ασφάλισης επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, απευθύνοντας χαιρετισμό σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στο Insurance Forum Athens Edition.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε, καταρχάς, στη σημαντική πρόοδο που σημειώνει η ελληνική οικονομία την τελευταία επταετία και στη θετική επίδρασή της και στον ασφαλιστικό κλάδο και τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης ενός σύγχρονου και δίκαιου ασφαλιστικού πλαισίου, που θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της εποχής μας, μέσω της συνεργασίας πολιτείας και αγοράς. Στόχος, όπως είπε, είναι «ένα ανεπτυγμένο σύστημα ασφάλισης που δεν θα περιορίζεται στην αποκατάσταση ζημιών, αλλά θα επενδύει στην πρόληψη, στην ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων και στη σταθερότητα μακροπρόθεσμα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε σειρά φορολογικών παρεμβάσεων στην ασφάλιση, με θετικό αντίκτυπο σε τομείς όπως η στέγαση, η ιατρική κάλυψη, η επιχειρηματική δραστηριότητα και η οδική ασφάλεια. Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για κατοικίες ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις εκτεταμένες διασταυρώσεις που υλοποιήθηκαν, για πρώτη φορά, για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων και μη καταβολής τελών κυκλοφορίας, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και της ΑΑΔΕ.

«Πραγματοποιήθηκε έλεγχος, καθαρισμός και ομογενοποίηση των δεδομένων από όλα τα σχετικά μητρώα, ώστε να αντιμετωπιστούν χρόνιες αποκλίσεις που υπήρχαν στα διαθέσιμα στοιχεία και απεστάλησαν ειδοποιητήρια για μη συμμόρφωση σε θέματα ασφάλισης. Η διαδικασία αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της συμμόρφωσης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας», σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι «να παρέχουμε το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τον Έλληνα πολίτη και το ελληνικό επιχειρείν». «Θέλουμε κάθε πολίτης στη χώρα μας να αισθάνεται ασφαλής, όταν κυκλοφορεί, όταν εργάζεται, όταν επιχειρεί, όταν έρχεται αντιμέτωπος με απρόβλεπτες καταστάσεις που είναι μέρος της ζωής».