Οι θάνατοι από καρδιακή προσβολή αυξήθηκαν στους ενήλικες κάτω των 55 ετών

Οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου έπειτα από μια πρώτη καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με έρευνα στις ΗΠΑ.

Οι θάνατοι από καρδιακή προσβολή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στους ενήλικες κάτω των 55 ετών και οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου έπειτα από μια πρώτη καρδιακή προσβολή σε σύγκριση με τους άνδρες. Τα παραπάνω διαπιστώνει νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of the American Heart Association» της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, σε ανάλυση σχεδόν ενός εκατομμυρίου νοσηλειών ενηλίκων 18-54 ετών στις ΗΠΑ την περίοδο 2011-2022, διαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά θνησιμότητας αυξήθηκαν κατά απόλυτη τιμή 1,2% σε ενήλικες κάτω των 55 ετών που νοσηλεύτηκαν με μια πρώτη σοβαρή καρδιακή προσβολή. Επίσης, εντοπίστηκε ότι οι γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερο ποσοστό ενδονοσοκομειακού θανάτου τόσο από σοβαρή μορφή καρδιακής προσβολής όσο και από ηπιότερο υποτύπο, σε σύγκριση με τους άνδρες.

Παρότι οι γυναίκες εμφάνισαν παρόμοια ποσοστά ενδονοσοκομειακών επιπλοκών με τους άνδρες, υποβλήθηκαν σε λιγότερες καρδιολογικές επεμβατικές πράξεις για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των αιτίων του εμφράγματος.

Τα ευρήματα ήταν απροσδόκητα και ανησυχητικά, δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Μόαν Σατίς, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο New York Presbyterian/Weill Cornell Medical Center στη Νέα Υόρκη. Όπως εξήγησε, «οι θάνατοι από καρδιακή προσβολή στις ΗΠΑ φαινόταν να έχουν σταθεροποιηθεί ή να μειώνονται, βάσει μελετών που εκτείνονταν έως το 2010. Ωστόσο, αυτή η μείωση φαίνεται ότι αφορούσε κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες και άνδρες». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «συχνά θεωρούμε ότι το έμφραγμα αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους, όμως τα ευρήματά μας δείχνουν ότι και οι νεότεροι ενήλικες, ιδιαίτερα οι γυναίκες, διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο».

Ανεξαρτήτως φύλου, αφού λήφθηκαν υπόψη όλοι οι παράγοντες κινδύνου, οι μη παραδοσιακοί παράγοντες, όπως το χαμηλό εισόδημα, η νεφρική νόσος και η χρήση ναρκωτικών ουσιών εκτός καπνού, συνδέονταν ισχυρότερα με τον ενδονοσοκομειακό θάνατο από έμφραγμα σε σχέση με τους παραδοσιακούς. Οι νεότερες γυναίκες είχαν περισσότερους μη παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου σε σύγκριση με τους άνδρες της ίδιας ηλικίας. Το κάπνισμα και η υψηλή αρτηριακή πίεση ήταν οι πιο διαδεδομένοι παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ