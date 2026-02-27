Tax & Labour | Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι Πίνακες Αποκλειομένων Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ80 Οικονομίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι Πίνακες Αποκλειομένων Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ80 Οικονομίας
Όπως υπογραμμίζει η Υπηρεσία στην ανακοίνωσή της, στο παρόν στάδιο έκδοσης αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται η υποβολή ενστάσεων.

Στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ είναι αναρτημένοι από σήμερα Παρασκευή οι Πίνακες Αποκλειομένων για τον Κλάδο και Ειδικότητα ΠΕ80 Οικονομίας της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Προκήρυξη 1/2024 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 70 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Όπως υπογραμμίζει η Υπηρεσία στην ανακοίνωσή της, στο παρόν στάδιο έκδοσης αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται η υποβολή ενστάσεων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Lamda: Έτσι θα είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού - Η φιλοσοφία και η αρχιτεκτονική της ανάπτυξης

Παράνομος τζόγος: «Καμπάνες» έως 800.000 ευρώ, φυλάκιση τουλάχιστον 10 ετών - Σε κλοιό influencers και παράνομα sites

Υπολογίστε το επίδομα παιδιού Α21

tags:
ΔΥΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider