ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι Πίνακες Αποκλειομένων Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ80 Οικονομίας

Όπως υπογραμμίζει η Υπηρεσία στην ανακοίνωσή της, στο παρόν στάδιο έκδοσης αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται η υποβολή ενστάσεων.

Στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ είναι αναρτημένοι από σήμερα Παρασκευή οι Πίνακες Αποκλειομένων για τον Κλάδο και Ειδικότητα ΠΕ80 Οικονομίας της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Προκήρυξη 1/2024 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 70 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Όπως υπογραμμίζει η Υπηρεσία στην ανακοίνωσή της, στο παρόν στάδιο έκδοσης αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται η υποβολή ενστάσεων.