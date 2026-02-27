134 γεννήσεις σε 7 έτη το αποτύπωμα της Belive σε υπογονιμότητα και δημογραφικό με αρωγό τη Σ. Ζαχαράκη

Οι οικονομικοί αρωγοί της οργάνωσης Belive. Τα κριτήρια ένταξης. Συμπαραστάτρια η νυν υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με όραμα τη μείωση της υπογονιμότητας και την κατάκτηση του ονείρου της οικογένειας από περισσότερα ζευγάρια στην Ελλάδα, με την στήριξη κυρίως των πληθυσμών των νησιών που οι κάτοικοί τους έχουν αντιμετωπίσουν έναν Γολγοθά για να υποβληθούν σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οργάνωση Belive ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 2019.

Μέσα σε επτά χρόνια, έφερε στον κόσμο με μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 134 παιδιά και συνεχίζει. Η πορεία αυτή ξεκίνησε από ένα προσωπικό όραμα δύο μαιευτήρων -γυναικολόγων, του Βασίλη Κελλάρη και του Χάρη Χηνιάδη, που γνώριζαν από πρώτο χέρι ότι για τους κατοίκους απομακρυσμένων τόπων και ειδικότερα νησιών όπως η Σάμος, η Λέσβος, ο Άι Στράτης, ο Πόρος, η Ικαρία κι αλλού, αλλά και για τα ευάλωτα κι ασθενέστερα οικονομικά περιβάλλοντα μέσα στην Αττική, η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας με τεχνικές ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς συνεπάγεται ένα βαρύ ψυχολογικό αλλά και οικονομικό φορτίο. Από υπογονιμότητα πλήττεται ένα στα έξι ζευγάρια και όσο πιο μακριά κατοικεί από εξειδικευμένες δομές υγείας και εξειδικευμένους γιατρούς πάνω στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τόσο πιο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε αυτές τις τεχνικές.

Συμπαραστάτρια η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη

Όταν ιδρύθηκε η Οργάνωση Belive το 2019, από την πρώτη στιγμή, βρήκε ισχυρό συμπαραστάτη στο πρόσωπο της τότε υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Σοφίας Ζαχαράκη, νυν υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, που τότε είχε αναλάβει το νεοσύστατο υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, η οποία μειώνει τις ανισότητες αναφορικά με την πρόσβαση του εγχώριου πληθυσμού στις μεθόδους της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η πρωτοβουλία έχει διττό ρόλο, καθώς συμβάλλει αφενός στην καταπολέμηση της υπογονιμότητας και αφετέρου της υπογεννητικότητας (καθώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους)-ειδικά όταν σε ορισμένες περιοχές, η πρόσβαση σε κλινικές και γιατρούς με εξειδίκευση στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης συνεπάγεται μακρινά ταξίδια με μεταφορικά κόστη, διαμονή σε ξενοδοχεία για ημέρες (με επίσης σημαντικά κόστη), απουσία από την εργασία και πολλές πρόσθετες επιβαρύνσεις που καθιστούν το εγχείρημα ακόμα πιο δύσκολο να υλοποιηθεί και ακόμα πιο δυσβάσταχτο οικονομικά.

Οικονομικοί αρωγοί

Οικονομικός αρωγός στην πρωτοβουλία υπήρξε εξαρχής η Eurobank, διευκολύνοντας την κάλυψη ολοένα και περισσότερων απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών, με συνέπεια, σήμερα, περισσότερες από 100 οικογένειες στην επικράτεια να έχουν αποκτήσει ένα ή και δεύτερο παιδί χάρη σε αυτήν την πρωτοβουλία, που καλύπτει όλα τα έξοδα για το υπογόνιμο ζευγάρι. Σήμερα περισσότεροι από 30 φορείς (εταιρίες στους τομείς της Υγείας, τον Τραπεζικό Τομέα, την Διατροφή, το εμπόριο, καθώς και ανεξάρτητα ιδρύματα) στηρίζουν την πρωτοβουλία Belive, προκειμένου ολοένα και περισσότερα ζευγάρια στην επικράτεια με υπογονιμότητα να μπορέσουν να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο της απόκτησης παιδιών.

Κριτήρια ένταξης

Υπάρχουν κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ένταξης στην δράση της Belive: