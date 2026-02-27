Στεγαστικό επίδομα ΣΑΕΚ: Διευρύνoνται τα γεωγραφικά όρια και απλοποιείται η διαδικασία

Τροποποιείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τροποποιείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) με βάση την κοινή υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημητρίου Παπαστεργίου, του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνου Βλάση και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιου Πετραλιά, που δημοσιεύτηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 (ΦΕΚ 550Β).

Με τις νέες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται:

η διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων της περιοχής μίσθωσης του ακινήτου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας εδρεύει η δημόσια Σ.Α.Ε.Κ., αντί του επιπέδου δήμου που ίσχυε έως σήμερα, για λόγους ισονομίας και εναρμόνισης με το ισχύον πλαίσιο χορήγησης στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την αντικατάσταση εδαφίου αναμένεται αύξηση του ποσοστού των δικαιούχων κατά 10% περίπου, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σημειώνεται ότι η παραπάνω τροποποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα χορήγησης Στεγαστικού επιδόματος σε καταρτιζόμενους Σ.Α.Ε.Κ που, λόγω ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών, αποκλείονταν από την διαδικασία (πχ 2η ΣΑΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΣΑΕΚ ΖΙΤΣΑΣ)

η δυνατότητα κάθε καταρτιζόμενος να λάβει στεγαστικό επίδομα έως τρεις (3) φορές κατά το μέγιστο και για μία (1) μόνο ειδικότητα,

Επισημαίνεται ότι ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα, θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα.

Σε άμεση εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2026 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025 και πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη όλων των Διευθυντών των Σ.Α.Ε.Κ., παρουσία στελεχών του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Με την εγκύκλιο από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, διευκρινίζονται:

η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) και το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών ελέγχεται με σύστημα διαλειτουργικότητας και αυτόματης διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία. το χρονικό διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των καταρτιζόμενων για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, το οποίο είναι από τις 02/03/2026 έως και τις 20/03/2026, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα στον σύνδεσμο https://stegastiko.minedu.gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και κάτοχος Α.Μ.Κ.Α., κάτοχος Α.Φ.Μ και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του καταρτιζόμενου και όχι των γονέων ή κηδεμόνων αυτού. οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά,ο έλεγχος κριτηρίων καθώς και επιπρόσθετα κριτήρια στην περίπτωση καταρτιζόμενου Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. που συγκατοικεί. Επισημαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ωφελούμενοι λαμβάνουν 1.500€ ενώ σε περιπτώσεις συγκατοίκησης λαμβάνουν 2.000 ευρώ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι διαδικασίες εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης η δυνατότητα αίτησης επανεξέτασης

Για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. εγγράφονται κάθε έτος πιστώσεις στη Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ., από τις οποίες επιχορηγείται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για να εκκαθαρίσει τις σχετικές δαπάνες.Οι διαδικασίες για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026 θα εκκινήσουν το φθινόπωρο του 2026. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων τριών ετών τα ποσά επιδότησης αυξήθηκαν κατά 78% και για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 εκατ. ευρώ:



Η απόφαση ενδυναμώνει ουσιαστικά την πρόσβαση των καταρτιζόμενων στη δημόσια επαγγελματική κατάρτιση και αναδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της Πολιτείας να στηρίζει όσους επενδύουν στη γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως μοχλό προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης – μια Επιλογή αξίας!