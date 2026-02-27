Αγαπηδάκη: Η χώρα μας δίνει τα φώτα της στο εξωτερικό ώστε να έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι καλή καρδιαγγειακή υγεία

«Συνεχίζουμε με στόχο κάθε πολίτης στην Ευρώπη να έχει πρόσβαση σε ουσιαστική πρόληψη και καλή καρδιαγγειακή υγεία» τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, καλεσμένη του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να παρουσιάσει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Όπως επισημαίνει η Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Μέσα σε ένα χρόνο, η χώρα μας κατάφερε να κάνει την διαφορά, και από εκεί που δεν είχε καθόλου πρόληψη, σήμερα μπορεί να δίνει τα ‘φώτα’ της στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε διεθνείς φορείς όπως ο ΟΟΣΑ και η Κομισιόν, ώστε να έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες καλή καρδιαγγειακή υγεία».

Μέσα στην διάρκεια αυτού του χρόνου περίπου 3 εκατ. πολίτες στην Ελλάδα συμμετείχαν στο πρόγραμμα καρδιαγγειακού ελέγχου «Προλαμβάνω» και έχουν εντοπιστεί 80.000 άτομα με μέτρια έως σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

«Συνεχίζουμε με στόχο κάθε πολίτης στην Ευρώπη να έχει πρόσβαση σε ουσιαστική πρόληψη και καλή καρδιαγγειακή υγεία» πρόσθεσε.

Να θυμίσουμε ότι το καρδιαγγειακό πρόβλημα «Προλαμβάνω» έχει την μεγαλύτερη απήχηση στην κοινωνία και περιλαμβάνει εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται σε ένα απλό προληπτικό τσεκ-απ, για αυτό και η αξία του είναι ανεκτίμητη.

Επίσης, το «Προλαμβάνω» είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα δύο προγράμματα για την παχυσαρκία και τη νεφρική δυσλειτουργία, καθώς οι υποομάδες των ωφελούμενων πολιτών και στις δύο περιπτώσεις εντοπίζονται μέσα από το αρχικό πρόγραμμα για τον καρδιαγγειακό έλεγχο.