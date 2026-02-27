Σε απεργιακό κλοιό η Ελλάδα το Σάββατο για Τέμπη: Τι ισχύει για ΜΜΜ - Όλες οι συγκεντρώσεις

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αθήνα. Δεμένα τα πλοία. Κανένα δρομολόγιο στα τρένα. Σε απεργιακό κλοιό λόγω Τεμπών η Ελλάδα το Σάββατο.

Απεργιακές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας έχουν κηρυχθεί για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Στην Αθήνα το συλλαλητήριο αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:00 στο Σύνταγμα ενώ παράλληλα, συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη, εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00 στην πλατεία Γεωργίου. Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία. Το απόγευμα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία στον ίδιο χώρο.

Απεργία 28 Φεβρουαρίου - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Με την χώρα να «παραλύει» το Σάββατο λόγω των κινητοποιήσεων για τα τρία χρόνια από τη «μαύρη» επέτειο, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου (28/2) στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν στα ΜΜΜ (Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ), με ειδικά ωράρια λειτουργίας και κλείσιμο σταθμών.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Στάση εργασίας στην αρχή και τη λήξη της βάρδιας του Σαββάτου (28/2) θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ. Πιο συγκεκριμένα, οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 09:00 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας. Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 09:00 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 09:00 το πρωί ως τις 21:00 το βράδυ. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν: από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35, από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09, από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07 και από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 09:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 19:00 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί. Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια του Τραμ για το Σάββατο διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Τραμ Γραμμή 7

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6

ο πρώτος συρμός θα ανατ στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01

Δεμένα τα πλοία

Απόφαση για κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 28 Φεβρουάριου 2026 ημέρα Σάββατο, έλαβε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων «από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών οπού έχασαν την ζωή τους αδίκως, ενώ θα έπρεπε να ταξιδεύουν με ασφάλεια, 57 συνάνθρωποι μας», όπως αναφέρει. Η ώρα έναρξης της απεργίας στα πλοία θα είναι 00:01 και η ώρα λήξης τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 28/2.

Κανένα δρομολόγιο στα τρένα

Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τρένων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη. Από την πλευρά της η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν η ΑΔΕΔΥ και μεταξύ άλλων: η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε Ηράκλειο, Πάτρα, Χανιά, Λάρισα και σε πολλές ακόμη πόλεις. Ενδεικτικά, μεταξύ 11:00 και 13:15 έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε: