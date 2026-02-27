Σε προσωρινή ισχύ η συμφωνία της ΕΕ με τα κράτη της Mercosur

Tη σημασία της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την επικύρωσή της από την Ουρουγουάη και την Αργεντινή που τη θέτει σε προσωρινή ισχύ.

Tη σημασία της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την επικύρωσή της από την Ουρουγουάη και την Αργεντινή που τη θέτει σε προσωρινή ισχύ. Η επικεφαλής της Κομισιόν επισήμανε ότι αναμένεται σύντομα να ακολουθήσουν η Βραζιλία και η Παραγουάη, χαρακτηρίζοντας τα νέα «πολύ θετικά», καθώς δείχνουν την εμπιστοσύνη και την επιθυμία των εταίρων να προωθήσουν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταστήσουν τη συμφωνία λειτουργική.

Σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, η συμφωνία Mercosur δημιουργεί μια αγορά 720 εκατομμυρίων ανθρώπων, ανοίγει αμέτρητες ευκαιρίες και μειώνει δισεκατομμύρια σε δασμούς. Επιτρέπει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε αγορές και κλίμακες που πριν ήταν αδιανόητες, ενώ παράλληλα προσφέρει στην Ευρώπη στρατηγικό πλεονέκτημα πρώτου παίκτη σε έναν κόσμο έντονης ανταγωνιστικότητας και βραχυπρόθεσμων οριζόντων. Ωστόσο, όπως τόνισε, το πλεονέκτημα αυτό πρέπει να γίνει πράξη.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι τον Ιανουάριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Κομισιόν να εφαρμόσει τη συμφωνία προσωρινά από την πρώτη επικύρωση οποιασδήποτε χώρας του Mercosur. «Όταν είναι έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχε εντατικές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει αυτών, η Κομισιόν θα προχωρήσει τώρα στην προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας.

Η ίδια διευκρίνισε ότι η «προσωρινή εφαρμογή» είναι, εκ φύσεως, προσωρινή, όπως δηλώνει και η ονομασία της. Σύμφωνα με τις συνθήκες της ΕΕ, η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως μόνο όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του. Η Κομισιόν, σημείωσε, θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ομαλή και διαφανής διαδικασία.

Η φον ντερ Λάιεν κατέληξε επισημαίνοντας ότι το Mercosur αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εμπορικές συμφωνίες του πρώτου μισού του 21ου αιώνα, παρέχοντας πλατφόρμα για βαθιά πολιτική συνεργασία με εταίρους που μοιράζονται το ίδιο όραμα για τον κόσμο και πιστεύουν στη διαφάνεια, τη συνεργασία και την καλή πίστη. Η συμφωνία ενσαρκώνει το πνεύμα με το οποίο η Ευρώπη δρα στη διεθνή σκηνή, ενισχύοντας τη δύναμη και την ανεξαρτησία της, ενώ οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι πολίτες της θα επωφεληθούν το συντομότερο δυνατό. Όπως τόνισε, η συμφωνία αφορά ανθεκτικότητα, ανάπτυξη και τη δυνατότητα της Ευρώπης να διαμορφώνει το μέλλον της.