Wall Street: Προς τον χειρότερο μήνα του εδώ και σχεδόν 1 χρόνο ο Nasdaq

Δύσκολος αποδεικνύεται ο Φεβρουάριος για τη Wall Street με τους δείκτες να τελούν σε καθεστώς πιέσεων και την Παρασκευή, με πιο πρόσφατο βαρίδι τον «καυτό» PPΙ, καθώς ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ έρχεται να προστεθεί σε μία λίστα ανησυχιών που έχουν προκαλέσει αναταραχή στην αγορά, με το εύρος να κυμαίνεται από την τεχνητή νοημοσύνη, τις μετοχές λογισμικού και τους δασμούς Τραμπ.

Ειδικότερα, σε επίπεδο μήνα, ο Nasdaq βρίσκεται σε τροχιά πτώσης 2,5% στη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον περασμένο Μάρτιο ενώ ο S&P 500 είναι καθοδόν για απώλειες 0,4%, με τον Dow Jones να κατευθύνεται σε άνοδο 1,2%. Την Παρασκευή, ο Dow Jones υποχωρεί 1,26% στις 48.876 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,88% στις 6.847 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 1,10% στις 22.627 μονάδες.

Οι μετοχές τεχνολογίας «κοκκινίζουν», συνεχίζοντας τον κακό μήνα τους, καθώς η Nvidia επεκτείνει τις απώλειές της μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της με βουτιά 2,69%. Μεγάλοι τίτλοι λογισμικού δοκιμάζονται ξανά με την Salesforce να κατρακυλά 3% και τη Microsoft να αποδυναμώνεται 1%. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Zscaler είναι σε ελεύθερη πτώση 9%, αφού τα αναβαλλόμενα έσοδα και οι χρεώσεις στο β' τρίμηνο απογοήτευσαν ενώ η CoreWeave υποχώρησε 11% λόγω αδύναμων προβλέψεων.

«Ανεξάρτητα από το αν δούμε ισχυρά επιχειρηματικά μεγέθη, ήπιο πληθωρισμό ή ανθεκτική αγορά εργασίας, οι άνθρωποι πρώτα πουλά και μετά ρωτάνε», εξήγησε ο Κρις Ζακαρέλι, επικεφαλής επενδύσεων στην Northlight Asset Management. «Τα υψηλότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι ένα ακόμη πράγμα που πρέπει να ανησυχούμε στο πλαίσιο της παραδοσιακής οικονομικής ανάλυσης της σταθερότητας των τιμών και της πλήρους απασχόλησης, πριν καν τον τυχόν αντίκτυπο της ΑΙ στην οικονομία» πρόσθεσε.

Στο πεδίο των «μάκρο», ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε με ρυθμό 0,5%. Οι αναλυτές προέβλεπαν μηνιαία άνοδο 0,3%. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε 3,6% σε ετήσια βάση και 0,8% σε μηνιαία. Τον Δεκέμβριο είχε κινηθεί 3,3% υψηλότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 ενώ είχε ενισχυθεί 0,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο.