Eurostat: Στο 2,9% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Οι τιμές της ενέργειας επέστρεψαν τον ετήσιο πληθωρισμό κοντά στο 3%. Ανατιμήσεις και σε τρόφιμα και υπηρεσίες. Τι δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Στο 2,9% εκτινάχθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, επιστρέφοντας κοντά στα επίπεδα του 3% μετά από δύο μήνες που είχε διαμορφωθεί κάτω από το όριο του 2%, σύμφωνα με τις προσωρινές εκτιμήσεις που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Η εκτίναξη του εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε σχέση με το Νοέμβριο του 2024 οφείλεται κατά βάση στις τιμές της ενέργειας που εμφανίζονται αυξημένες κατά 0,3% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, ενώ κατά την σύγκριση Οκτωβρίου 2025 με Οκτώβριο 2025 ήταν κατά 3,1% χαμηλότερες.

Την ανιούσα έχουν πάρει και οι τιμές των τροφίμων (τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά και καπνός) με άνοδο τιμών κατά 3,1% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2024. Μεγάλη αύξηση της τάξης του 4,7% καταγράφουν σε ετήσια βάση και οι τιμές των υπηρεσιών όταν στην αντίστοιχη σύγκριση Οκτωβρίου 2024/2025 η διαφορά ήταν 2,8%.

Στο 2,1% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Παράλληλα, στην Ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται στο 2,2% τον Νοέμβριο, από 2,1% τον Οκτώβριο. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, οι υπηρεσίες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών τον Νοέμβριο (3,5%, σε σύγκριση με 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό με άνοδο 2,5%, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με αύξηση 0,6% και την ενέργεια με μικρή μείωση 0,5%.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τον υψηλότερο πληθωρισμό εμφανίζει η Εσθονία (4,7%), η Κροατία (4,3%) κα η Αυστρία (4,1%), ενώ τον χαμηλότερο η Κύπρος με 0,2%.