Τι θα συμβεί αν περπατάς ανάποδα στον διάδρομο του γυμναστηρίου για μια εβδομάδα

Η ιδέα ακούγεται παράξενη, ίσως και αστεία, όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή η μικρή αλλαγή στην καθημερινή μας ρουτίνα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που δουλεύουν οι μύες.

Οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε τον διάδρομο για να περπατήσουμε ή να τρέξουμε με τον κλασικό τρόπο, προς τα εμπρός. Αλλά τι θα συνέβαινε αν αποφασίζαμε να κάνουμε ένα «πειραματικό» βήμα και περπατούσαμε ανάποδα για μια ολόκληρη εβδομάδα;

Η ιδέα ακούγεται παράξενη, ίσως και αστεία, όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή η μικρή αλλαγή στην καθημερινή μας ρουτίνα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που δουλεύουν οι μύες μας, η ισορροπία μας, ακόμη και η καύση θερμίδων.

Από την ενεργοποίηση μυϊκών ομάδων που σπάνια χρησιμοποιούμε, μέχρι την ενίσχυση της συντονιστικής ικανότητας και την πρόκληση μιας νέας πρόκλησης στον εγκέφαλό μας, το «αντίστροφο περπάτημα» μπορεί να μας δώσει πολύ περισσότερα από ό,τι περιμένουμε - αρκεί να το κάνουμε με ασφάλεια και μέτρο.

