Η Βρετανία αποσύρει προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα πως απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν, επικαλούμενη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας είπε πως η δυνατότητα να παρασχεθεί βοήθεια στους Βρετανούς υπηκόους είναι αυτήν τη στιγμή εξαιρετική περιορισμένη, με την πρεσβεία να λειτουργεί εξ αποστάσεως, ενώ δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη προξενική υποστήριξη αυτοπροσώπως ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μιας επίθεσης εναντίον του Ιράν στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη, επισημαίνοντας πως αν και προτιμά μια διπλωματική λύση, δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τις ΗΠΑ να αποφύγουν «οποιαδήποτε υπερβολική απαίτηση», μια ημέρα μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο πλευρές στη Γενεύη αναφορικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και πριν τις νέες προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις στη Βιέννη.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελατί ο Αραγτσί «δήλωσε ότι η επιτυχία (της διπλωματικής λύσης) εξαρτάται από τη σοβαρότητα και τον ρεαλισμό της άλλης πλευράς, αλλά και από την αποφυγή οποιουδήποτε λάθους εκτίμησης και υπερβολικής απαίτησης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ