Μακρόν για Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» από πλευρά της Κομισιόν

Η Γαλλία είχε εκφράσει ισχυρές επιφυλάξεις για τη συμφωνία αυτή.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur αποτελεί «μια δυσάρεστη έκπληξη» για τη Γαλλία, η οποία είχε αντιταχθεί σε αυτήν, και «ασέβεια» προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Για τη Γαλλία, αυτό αποτελεί έκπληξη, μια δυσάρεστη έκπληξη και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό είναι ασέβεια», δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας Ρόμπερτ Γκολόμπ στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur, παρά τις ισχυρές επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί από τη Γαλλία.

