Ανακοινώσεις Χατζηδάκη για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων - Δείτε live

Συνέντευξη τύπου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του ΥΠΑΑΤ Κώστα Τσιάρα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, παραχωρούν αυτή την ώρα συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ.

Αντικείμενό της είναι η μεταρρύθμιση στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές στους αγρότες.

Αναφέρθηκε στην αμφισβήτηση της Κομισιόν στην αξιοπιστία του συστήματος πληρωμών και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων και στην ανάγκη για δραστικές αλλαγές.

Υπενθύμισε ότι στις 4/11 καταρτίστηκε το νέο Σχέδιο Δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις το οποίο η Κομισιόν ενέκρινε την 19η Νοεμβρίου ως «επαρκές» για την διόρθωση των ελλείψεων.

Τι κερδίζουν οι αγρότες από το νέο πλαίσιο

Αξιόπιστο και διαφανές σύστημα ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ώστε να μην υπάρχουν πλέον εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα

Ένα σύστημα κοινωνικά δίκαιο στην κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά, αδιαμφισβήτητα δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου - Οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα κερδίσουν περισσότερα.

Δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα.

Το υβριδικό μεταβατικό σύστημα πληρωμών και ελέγχων για το 2025

Υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για τα αγροτεμάχια και του ΚΑΕΚ για μικρά αγροτεμάχια για τον υπολογισμό των αγροτικών εκτάσεων και την αντιμετώπιση των εικονικών μισθωτηρίων. Υπολογισμός του ζωικού κεφαλαίου με βάση αντικειμενικά στοιχεία: τιμολόγια πώλησης γάλακτος, κρέατος και αγορών ζωοτροφών. Τα στοιχεία αντλούνται από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα από το MyData και τις δηλώσεις Ε3 Δεν θα μπορεί κανείς πλέον να ενεργοποιεί δικαιώματα βοσκοτόπων που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μαντρί του Δικαίωμα ένστασης για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους

Πληρωμές 3,7 δισ. ευρώ στους αγρότες το 2025

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε βασικά στοιχεία για τις πληρωμές και ειδικότερα ότι το 2025 θα καταβληθούν 3,7 δισ. ευρώ στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΥΠΑΑΤ και το υπ. Οικονομικών.

Μάλιστα, στις 31 Δεκεμβρίου αναμένονται οι πληρωμές του 2025 να είναι 3,3 δισ. ευρώ.

Δείτε Live