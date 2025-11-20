Οικονομία | Ελλάδα

Παπαθανάσης: Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 2 δισ. δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης- Τριπλό αίτημα δόσεων τον Δεκέμβριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παπαθανάσης: Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 2 δισ. δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης- Τριπλό αίτημα δόσεων τον Δεκέμβριο
Δύο δισ. ευρώ δανείων του Tαμείου Aνάκαμψης πού θα μοιράζονταν στην αγορά μέσω εμπορικών τραπεζών θα διατεθούν μέσω της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός εθνικής οικονομίας νίκος Παπαθανάσης.

Δύο δισ. ευρώ δανείων του Tαμείου Aνάκαμψης πού θα μοιράζονταν στην αγορά μέσω εμπορικών τραπεζών θα διατεθούν μέσω της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός εθνικής οικονομίας νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στον 984 στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγεωργίου και της Αθηνά Κορλίρα περιέγραψε πως, με την κίνηση αυτή, «ξεκλειδώνει» ουσιαστικά ένα τριπλό αίτημα δόσεων μέσα στο Δεκέμβριο.

Περισσότερα σε λίγο...

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μισθός 704 ευρώ για εξάωρη εργασία, χωρίς ηλικιακό όριο και με μόνο κριτήριο την ανεργία

Ανελκυστήρες: Γιατί οι ένοικοι κινδυνεύουν να πληρώσουν πιο ακριβά

Ανατροπή με τις ασφαλιστικές εισφορές - Πόσο αυξάνονται από 1/1/2026 για όλες τις κατηγορίες - Αναλυτικοί πίνακες

tags:
Νίκος Παπαθανάσης
Ταμείο Ανάκαμψης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider